Павел Дуров: Аудитория Telegram выросла на 3 миллиона за сутки





Кроссплатформенный Messenger предоставляет полное предотвращение распространения информации и пространство без ограничений для всех. До того, как в прошлом году его заблокировали в РФ, суточный прирост аудитории был около 500 тысяч людей.13 марта в работе социальных сетей Instagram и Facebook случился сбой.Компания Mediascope сообщила информацию, что в прошлом году количество новых пользователей Telegram возросло в 1,5 раза в сравнении с 2017 годом.В 2018 году по решению одного из судов столицы Messenger заблокирован для жителей России. Причиной стал отказ предоставлять информацию сообщений пользователей специальным службам.Пока Telegram все так же доступен в Российской Федерации с компьютера или мобильного устройства, иногда даже без приложения VPN. На блокировку IP-адресов пожаловались уже несколько сотен компаний из-за возникших проблем.