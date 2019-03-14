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Павел Дуров: Аудитория Telegram выросла на 3 миллиона за сутки

К Telegram Messenger за последние сутки присоединилось около 3 миллионов пользователей. Об этом рассказал его создатель Павел Дуров.
Павел Дуров является предпринимателем, программистом и бывшим генеральным директором "Вконтакте".
Павел Дуров: Аудитория Telegram выросла на 3 миллиона за сутки

Кроссплатформенный Messenger предоставляет полное предотвращение распространения информации и пространство без ограничений для всех. До того, как в прошлом году его заблокировали в РФ, суточный прирост аудитории был около 500 тысяч людей.

13 марта в работе социальных сетей Instagram и Facebook случился сбой.

Компания Mediascope сообщила информацию, что в прошлом году количество новых пользователей Telegram возросло в 1,5 раза в сравнении с 2017 годом.

В 2018 году по решению одного из судов столицы Messenger заблокирован для жителей России. Причиной стал отказ предоставлять информацию сообщений пользователей специальным службам.

Пока Telegram все так же доступен в Российской Федерации с компьютера или мобильного устройства, иногда даже без приложения VPN. На блокировку IP-адресов пожаловались уже несколько сотен компаний из-за возникших проблем.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:04

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