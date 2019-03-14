Светлана Лобода в леопардовом костюме призвала подписчиков «ценить момент»

Певица написала, нужно ловить каждое из мгновений и знать ему цену, пока они не стали воспоминанием. Философскими размышлениями Лобода поделилась вместе с фото, где она запечатлена у ярко-желтых колонн. Судя по хештегам, знаменитость решила отдохнуть перед концертом в Майями. Артистка выбрала для прогулки костюм спортивного типа с леопардовым принтом, удобные кроссовки и очки с узкими затемненными стеклами.Поклонникам понравился новый образ Лободы, всегда остающейся «на стиле». Исполнительницу в шутку назвали «леопардевицей» и пожелали ей успешного выступления в США.