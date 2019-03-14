«Ни ходить, ни дышать не могла»: Снежана Бабкина рассказала о своем состоянии во время третьей беременности





Снежана Бабкина узнала, что беременна, перед началом концертного тура музыкального коллектива, но поездку отменить уже не могла. Знаменитость полагала, что за третьим ребенком беременность будет проходить легче, но ошиблась. В первые недели жена Сергея Бабкина страдала от сильного токсикоза, а во время поездки с группой 5’nizza, она не могла сидеть, дышать и нормально передвигаться. В интервью супруга музыканта призналась, что не может понять, как смогла выдержать напряженный график с постоянными запахами сигарет, кофе и еды.В настоящий момент Снежана Бабкина хорошо себя чувствует и ждет пополнения. В семье должен появиться сын. Менеджер не стала скрывать пол ребенка, об этом она узнала ещё 4 года назад, когда ей приснился сон с малышом. Знаменитость рассказала сюжет супругу, отметив, что родится наследник.