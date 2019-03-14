Алекскандр Ревва и Баста сразятся в шоу Instagram за «лучшую пакость»

Данную программу на популярном хостинге запустили не так давно. Согласно сценарию, звездные гости сталкиваются лицом к лицу в битве за титул самого смелого пользователя Instagram. Попытаются заполучить его Баста и Ревва. По такому поводу артисты решили сфотографироваться, а Вакуленко после этого опубликовал кадр на своей странице в социальной сети.По правилам, участники выбирают противный комментарий для знаменитости, который нужно оставить в профиле. При отказе выполнения задания гости получают наказание: поцеловать какое-либо насекомое или надеть на голову осьминога. Поклонники уже в ожидании выхода нового шоу.