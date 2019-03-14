АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Росавиация: Россия закрыла воздушное пространство для полётов Boeing 737 Max

Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал общественность о том, что государство закрыло воздушное пространство для полётов четвёртого поколения авиалайнеров Boeing 737. Он призвал граждан сохранять спокойствие, так как ситуация отслеживается специалистами министерства.
Росавиация: Россия закрыла воздушное пространство для полётов Boeing 737 Max

Снять запрет, связанный с эксплуатацией 737 Max, можно будет лишь после того, как эксперты проанализируют директивы и сообщения, поступающие от американских властей и руководства компании Boeing, пишет издание «РИА Новости». Глава Росавиации уверил, что со вторника воздушными суднами данного типа полеты над РФ не осуществлялись.

Описанные меры связаны с авиакатастрофой в Эфиопии, произошедшей в минувшее воскресенье. Трагедия унесла жизни 157 человек из 35 государств, в том числе и из России.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актёр Алексей Серебряков назвал жену
Медики рассказали об истории болезни
«Не биологическая дочь»: Мать Насти
Путин дал поручение выйти на ипотечную
Беременная Анастасия Цветаева решилась
Линдси Лохан заговорила нецензурными
Валерия похвасталась в Instagram первой
Павел Дуров: Аудитория Telegram выросла
Светлана Лобода в леопардовом костюме
В ядре Земли находятся тонны
«Ни ходить, ни дышать не могла»:
Ольга Серябкина рассказала о своем
Диета поможет решить проблему
Алекскандр Ревва и Баста сразятся в шоу
Бритни Спирс не может выйти замуж за
Росавиация: Россия закрыла воздушное
Учёные: Вымирание мамонтов было
Ирина Алферова отметила день рождения
Экс-певица «Демо» Саша Зверева
Японское блюдо поможет похудеть и
Линейку моделей Mercedes-AMG
Вера Брежнева с возрастом начала
Поклонники раскритиковали новое шоу
Специалисты анонсировали самые дешёвые
Михаил Пореченков опроверг теорию о
Роман Курцын празднует свое 34-летие
«Яндекс» подвергся кибератаке из-за
«Сам виноват»: Андрей Разин ответил на
WebMoney запускает процесс
Эксперты анонсировали новинки 2019 года
Просмотреть все новости