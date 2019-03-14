Росавиация: Россия закрыла воздушное пространство для полётов Boeing 737 Max
Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал общественность о том, что государство закрыло воздушное пространство для полётов четвёртого поколения авиалайнеров Boeing 737. Он призвал граждан сохранять спокойствие, так как ситуация отслеживается специалистами министерства.
Снять запрет, связанный с эксплуатацией 737 Max, можно будет лишь после того, как эксперты проанализируют директивы и сообщения, поступающие от американских властей и руководства компании Boeing, пишет издание «РИА Новости». Глава Росавиации уверил, что со вторника воздушными суднами данного типа полеты над РФ не осуществлялись.
Описанные меры связаны с авиакатастрофой в Эфиопии, произошедшей в минувшее воскресенье. Трагедия унесла жизни 157 человек из 35 государств, в том числе и из России.
Снять запрет, связанный с эксплуатацией 737 Max, можно будет лишь после того, как эксперты проанализируют директивы и сообщения, поступающие от американских властей и руководства компании Boeing, пишет издание «РИА Новости». Глава Росавиации уверил, что со вторника воздушными суднами данного типа полеты над РФ не осуществлялись.
Описанные меры связаны с авиакатастрофой в Эфиопии, произошедшей в минувшее воскресенье. Трагедия унесла жизни 157 человек из 35 государств, в том числе и из России.
Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:16