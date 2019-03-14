Экс-певица «Демо» Саша Зверева расстроилась из-за глобального сбоя соцсетей
Бывшая певица группы "Демо" Саша Зверева расстроилась из-за глобального сбоя соцсетей, что внесло дискомфорт в ее жизнь. Звезда много времени общается в Интернете, поэтому проблема сильно сказалась на ней.
В вечернее время 13 марта Instagram и Facebook функционировали с перебоями почти во всем мире. В течение нескольких часов юзеры не могли обновить персональные страницы и просмотреть ленту новостей. Вначале многие предположили, что виной произошедшему хакерская атака, но создатели вышеупомянутых сайтов опровергли такие слухи.
После этого Зверева обнародовала пост, в котором сообщила, как провела вечер без соцсетей. Певица сопроводила словесное высказывание снимком собственных эмоций касательно произошедшего сбоя. Она из-за этого не могла получить голосовые сообщения, в связи с чем немало времени тратила для набора текстовых месседжей.
В итоге поломки в порталах перестали волновать звезду. Она признается, что ее еда стала вкуснее, так как знаменитость тщательно пережевывала ее, наслаждаясь пищей, не обращая внимание на контент в Сети. Некоторые другие моменты ее тоже приятно удивили, хотя прежде она их и не замечала. Забирая из детсада младшего сына, певица отправилась с ним на площадку, чтобы погулять вместе с ним, а не уехала домой. С наследниками Саша Зверева сделала много дел по дому и приготовила ужин, пока ее любимые соцсети не могли нормально работать.
В вечернее время 13 марта Instagram и Facebook функционировали с перебоями почти во всем мире. В течение нескольких часов юзеры не могли обновить персональные страницы и просмотреть ленту новостей. Вначале многие предположили, что виной произошедшему хакерская атака, но создатели вышеупомянутых сайтов опровергли такие слухи.
После этого Зверева обнародовала пост, в котором сообщила, как провела вечер без соцсетей. Певица сопроводила словесное высказывание снимком собственных эмоций касательно произошедшего сбоя. Она из-за этого не могла получить голосовые сообщения, в связи с чем немало времени тратила для набора текстовых месседжей.
В итоге поломки в порталах перестали волновать звезду. Она признается, что ее еда стала вкуснее, так как знаменитость тщательно пережевывала ее, наслаждаясь пищей, не обращая внимание на контент в Сети. Некоторые другие моменты ее тоже приятно удивили, хотя прежде она их и не замечала. Забирая из детсада младшего сына, певица отправилась с ним на площадку, чтобы погулять вместе с ним, а не уехала домой. С наследниками Саша Зверева сделала много дел по дому и приготовила ужин, пока ее любимые соцсети не могли нормально работать.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:00