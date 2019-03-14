АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Экс-певица «Демо» Саша Зверева расстроилась из-за глобального сбоя соцсетей

Бывшая певица группы "Демо" Саша Зверева расстроилась из-за глобального сбоя соцсетей, что внесло дискомфорт в ее жизнь. Звезда много времени общается в Интернете, поэтому проблема сильно сказалась на ней.
Экс-певица «Демо» Саша Зверева расстроилась из-за глобального сбоя соцсетей

В вечернее время 13 марта Instagram и Facebook функционировали с перебоями почти во всем мире. В течение нескольких часов юзеры не могли обновить персональные страницы и просмотреть ленту новостей. Вначале многие предположили, что виной произошедшему хакерская атака, но создатели вышеупомянутых сайтов опровергли такие слухи.

После этого Зверева обнародовала пост, в котором сообщила, как провела вечер без соцсетей. Певица сопроводила словесное высказывание снимком собственных эмоций касательно произошедшего сбоя. Она из-за этого не могла получить голосовые сообщения, в связи с чем немало времени тратила для набора текстовых месседжей.

В итоге поломки в порталах перестали волновать звезду. Она признается, что ее еда стала вкуснее, так как знаменитость тщательно пережевывала ее, наслаждаясь пищей, не обращая внимание на контент в Сети. Некоторые другие моменты ее тоже приятно удивили, хотя прежде она их и не замечала. Забирая из детсада младшего сына, певица отправилась с ним на площадку, чтобы погулять вместе с ним, а не уехала домой. С наследниками Саша Зверева сделала много дел по дому и приготовила ужин, пока ее любимые соцсети не могли нормально работать.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Росавиация: Россия закрыла воздушное
Учёные: Вымирание мамонтов было
Ирина Алферова отметила день рождения
Экс-певица «Демо» Саша Зверева
Японское блюдо поможет похудеть и
Линейку моделей Mercedes-AMG
Вера Брежнева с возрастом начала
Поклонники раскритиковали новое шоу
Специалисты анонсировали самые дешёвые
Михаил Пореченков опроверг теорию о
Роман Курцын празднует свое 34-летие
«Яндекс» подвергся кибератаке из-за
«Сам виноват»: Андрей Разин ответил на
WebMoney запускает процесс
Эксперты анонсировали новинки 2019 года
Иосиф Оганесян заявил, что готов при
В Испании врачи пришили мужчине пенис,
Opel сообщил, какие модели попадут на
Кайли Дженнер рассказала о кулинарных
Инсайдер: Audi S5 получит дизельный
Максим Виторган по примеру своей жены
Александр Панайотов желает Юлии
Древние британцы устраивали пиры у
Киберзлоумышленники заразили вирусом
Актер Робби Колтрейн оказался прикован
Алеся Кафельникова показала новые фото
Google выпустила бета-версию новой OC
Авто марки Cadillac 2020 модельного
Митю Фомина не пустили на борт самолета
«Заряженный» универсал Lada Vesta SW
Просмотреть все новости