Экс-певица «Демо» Саша Зверева расстроилась из-за глобального сбоя соцсетей

В вечернее время 13 марта Instagram и Facebook функционировали с перебоями почти во всем мире. В течение нескольких часов юзеры не могли обновить персональные страницы и просмотреть ленту новостей. Вначале многие предположили, что виной произошедшему хакерская атака, но создатели вышеупомянутых сайтов опровергли такие слухи.После этого Зверева обнародовала пост, в котором сообщила, как провела вечер без соцсетей. Певица сопроводила словесное высказывание снимком собственных эмоций касательно произошедшего сбоя. Она из-за этого не могла получить голосовые сообщения, в связи с чем немало времени тратила для набора текстовых месседжей.В итоге поломки в порталах перестали волновать звезду. Она признается, что ее еда стала вкуснее, так как знаменитость тщательно пережевывала ее, наслаждаясь пищей, не обращая внимание на контент в Сети. Некоторые другие моменты ее тоже приятно удивили, хотя прежде она их и не замечала. Забирая из детсада младшего сына, певица отправилась с ним на площадку, чтобы погулять вместе с ним, а не уехала домой. С наследниками Саша Зверева сделала много дел по дому и приготовила ужин, пока ее любимые соцсети не могли нормально работать.