Вера Брежнева с возрастом начала стесняться выходить на сцену в мини-юбке





Вся команда, работающая с женой Константина Меладзе на концертах, знает об ее «нелюбви» к коротким юбкам. Об этом 37-летняя знаменитость рассказала Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу. Свой образ «секс-дивы» Брежнева может использовать во время фотосессии, умело передавая его на камеру. В возрасте 35 лет певица участвовала в откровенных съемках для журнала Maxim.В творчестве звезда предпочитает показывать не свою сексуальность, а истинные мысли, настоящие эмоции и чувства, открывать перед зрителями не ноги, а душу. В этом и проявляется ее смелость. Брежнева стесняется появляться в мини-юбке не только на сцене, но и выходить в таком виде на улицу. «Мне некомфортно», - подчеркнула певица.Знаменитость призналась, раньше после концертов она могла посетить ночной клуб, повеселиться на дискотеке. Теперь ей хочется больше времени проводить с детьми и любимым мужем.