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Вера Брежнева с возрастом начала стесняться выходить на сцену в мини-юбке

Вера Брежнева считает неприемлемым для себя выходить на сцену в короткой юбке, так как в мини-наряде чувствует себя перед зрителями некомфортно. Певица объясняет это своей природной стеснительностью.
Вера Брежнева с возрастом начала стесняться выходить на сцену в мини-юбке

Вся команда, работающая с женой Константина Меладзе на концертах, знает об ее «нелюбви» к коротким юбкам. Об этом 37-летняя знаменитость рассказала Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу. Свой образ «секс-дивы» Брежнева может использовать во время фотосессии, умело передавая его на камеру. В возрасте 35 лет певица участвовала в откровенных съемках для журнала Maxim.

В творчестве звезда предпочитает показывать не свою сексуальность, а истинные мысли, настоящие эмоции и чувства, открывать перед зрителями не ноги, а душу. В этом и проявляется ее смелость. Брежнева стесняется появляться в мини-юбке не только на сцене, но и выходить в таком виде на улицу. «Мне некомфортно», - подчеркнула певица.
Вера Брежнева с возрастом начала стесняться выходить на сцену в мини-юбке

Знаменитость призналась, раньше после концертов она могла посетить ночной клуб, повеселиться на дискотеке. Теперь ей хочется больше времени проводить с детьми и любимым мужем.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:44

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