Поклонники раскритиковали новое шоу Ани Лорак в Новосибирске

Знаменитость опубликовала кадры со своего выступления в личном блоге Instagram, где исполняет популярную композицию «Зеркала» в образе царицы Древнего Египта Клеопатры. В комментариях подписчики написали массу отзывов, большинство из них оказались негативными. Критикам не понравился ни голос исполнительницы, ни ее костюмы, ни танцевальный коллектив: «Песня не в тему», «Киркоров шил костюм», «не попадает в ноты», «При чем ее песни к образам Египта», «При чем здесь Клеопатра?», «…фуфло».Недоброжелатели написали, что Ани Лорак очень далеко до египетской царицы, а шоу «Дива» вообще ничем не впечатляет. Они полагают, что певица во время выступления поет не своим голосом, а под фонограмму.Преданные почитатели творчества популярной певицы поспешили отреагировать на замечания хейтеров, назвав такие доводы «бредом», так как Ани Лорак предпочитает петь вживую. Фанаты высоко оценили концерт звезды, написав, что она заслуживает всяческих похвал и поблагодарили за подаренную вечернюю атмосферу.