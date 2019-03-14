Иосиф Оганесян заявил, что готов при разводе отдать все нажитое имущество Саше Черно

«Скоро Йося по-другому заговорит..», - пишут в Сети.





В социальных сетях появилась информация о том, что Ирине Пинчук удалось вывести избранника Черно на откровенный разговор. Во время беседы Иосиф неожиданно для длинноволосой красавицы заявил, что уже знает, как распорядится сбережениями, которые они с Сашей отлаживали на протяжении 3 лет.Нужно сказать, что многих поклонников реалити-шоу «Дом-2» ничуть не удивило решение Иосифа оставить все Александре. По мнению телезрителей, Оганесяну проще будет начать свою жизнь с чистого листа, чем пытаться добиться справедливости.Также Оганесян подчеркнул, что не понимает «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, которые копят деньги каждый сам себе. По словам Иосифа, для него подобная схема не является нормальной и естественной, поэтому у него даже не возникало мысли предложить возлюбленной разделить все деньги, которые, к примеру, им подарили на свадьбу.К слову, не все поклонники «Дома-2» поддержали решение Оганесяна оставить все имущество Черно. Некоторые зрители предположили, что Иосифу еще сложно говорить на такие темы и именно поэтому он сказал Пинчук то, что первое пришло ему в голову.