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Иосиф Оганесян заявил, что готов при разводе отдать все нажитое имущество Саше Черно

Один из самых ярких участников телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян признался, что в случае развода с Александрой Черно, он оставит все имущество, которое они нажили за вместе эти года, ей.

Иосиф Оганесян заявил, что готов при разводе отдать все нажитое имущество Саше Черно

В социальных сетях появилась информация о том, что Ирине Пинчук удалось вывести избранника Черно на откровенный разговор. Во время беседы Иосиф неожиданно для длинноволосой красавицы заявил, что уже знает, как распорядится сбережениями, которые они с Сашей отлаживали на протяжении 3 лет.

Нужно сказать, что многих поклонников реалити-шоу «Дом-2» ничуть не удивило решение Иосифа оставить все Александре. По мнению телезрителей, Оганесяну проще будет начать свою жизнь с чистого листа, чем пытаться добиться справедливости.

Иосиф Оганесян заявил, что готов при разводе отдать все нажитое имущество Саше Черно

Также Оганесян подчеркнул, что не понимает «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, которые копят деньги каждый сам себе. По словам Иосифа, для него подобная схема не является нормальной и естественной, поэтому у него даже не возникало мысли предложить возлюбленной разделить все деньги, которые, к примеру, им подарили на свадьбу.

К слову, не все поклонники «Дома-2» поддержали решение Оганесяна оставить все имущество Черно. Некоторые зрители предположили, что Иосифу еще сложно говорить на такие темы и именно поэтому он сказал Пинчук то, что первое пришло ему в голову.

«Скоро Йося по-другому заговорит..», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:54

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