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Михаил Пореченков опроверг теорию о раздвоении личности у актёров

Михаил Пореченков прокомментировал теорию о раздвоении личности у вошедших в образ актёров. По мнению артиста, на сцене он проживает настоящую жизнь.
Михаил Пореченков опроверг теорию о раздвоении личности у актёров

Пореченков высказался по поводу недавнего открытия канадских учёных, предположивших, что актёры театра и кино подавляют свою личность и одновременно оценивают качество собственной игры. Исследователи пригласили для эксперимента несколько профессиональных артистов, которым предложили перевоплотиться в шекспировских героев. Все добровольцы играли по системе Станиславского.

Пока им делали МРТ, необходимо было выполнять задания и отвечать на вопросы. Актёров спрашивали о событиях, связанных с "Ромео и Джульеттой", пока те находились в образе.

Аппарат зафиксировал снижение активности мозга. Учёные пришли к выводу, что артисты подавляли свою личность и могли при этом критически подходить к своей игре и к партнёру. С такой точкой зрения категорически не согласился Пореченков.

"Когда ты живёшь на сцене, то не думаешь, как смотришь на себя или на партнёра. Это учёные раздваиваются, а мы просто живём!", - заявил актёр.

Также знаменитость привёл в пример дыхательный процесс. Во время него люди не задумываются, правильно ли они дышат и как именно это происходит.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:24

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