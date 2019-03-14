Михаил Пореченков опроверг теорию о раздвоении личности у актёров

"Когда ты живёшь на сцене, то не думаешь, как смотришь на себя или на партнёра. Это учёные раздваиваются, а мы просто живём!", - заявил актёр.

Пореченков высказался по поводу недавнего открытия канадских учёных, предположивших, что актёры театра и кино подавляют свою личность и одновременно оценивают качество собственной игры. Исследователи пригласили для эксперимента несколько профессиональных артистов, которым предложили перевоплотиться в шекспировских героев. Все добровольцы играли по системе Станиславского.Пока им делали МРТ, необходимо было выполнять задания и отвечать на вопросы. Актёров спрашивали о событиях, связанных с "Ромео и Джульеттой", пока те находились в образе.Аппарат зафиксировал снижение активности мозга. Учёные пришли к выводу, что артисты подавляли свою личность и могли при этом критически подходить к своей игре и к партнёру. С такой точкой зрения категорически не согласился Пореченков.Также знаменитость привёл в пример дыхательный процесс. Во время него люди не задумываются, правильно ли они дышат и как именно это происходит.