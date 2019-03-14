«Сам виноват»: Андрей Разин ответил на обвинения Сергея Кузнецова

Кузнецову стало не интересно работать с группой, поэтому он покинул ее. Музыкант в 1989 году уехал в Оренбург. Он хотел в противовес Разину представить свои группы, собрал три команды и пытался их «раскрутить», но его проекты оказались безуспешными. Сам же композитор обвинял продюсера, что тот с ним обошелся некорректно, выгнал из «Ласкового мая» и присвоил его песни себе, не заплатив «ни копейки».Как заявил Разин, в репертуаре популярного в 90-х коллектива насчитывалось 230 композиций. Кузнецов написал всего 27 из них. Знаменитость поинтересовался у критиков, неужели они поверили, что он не заплатил композитору за 35 дней работы в «Ласковом мае». Разин подчеркнул, он всегда идет до конца, никогда не бросает доверившихся ему людей, всеми силами помогая им добиться успеха.