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«Сам виноват»: Андрей Разин ответил на обвинения Сергея Кузнецова

Андрей Разин прокомментировал критические замечания поклонников, осуждающих его за изгнание из «Ласкового мая» композитора Сергея Кузнецова. Знаменитость отметил, автор композиций музыкального коллектива сам отказался сотрудничать с командой.
«Сам виноват»: Андрей Разин ответил на обвинения Сергея Кузнецова

Кузнецову стало не интересно работать с группой, поэтому он покинул ее. Музыкант в 1989 году уехал в Оренбург. Он хотел в противовес Разину представить свои группы, собрал три команды и пытался их «раскрутить», но его проекты оказались безуспешными. Сам же композитор обвинял продюсера, что тот с ним обошелся некорректно, выгнал из «Ласкового мая» и присвоил его песни себе, не заплатив «ни копейки».

Как заявил Разин, в репертуаре популярного в 90-х коллектива насчитывалось 230 композиций. Кузнецов написал всего 27 из них. Знаменитость поинтересовался у критиков, неужели они поверили, что он не заплатил композитору за 35 дней работы в «Ласковом мае». Разин подчеркнул, он всегда идет до конца, никогда не бросает доверившихся ему людей, всеми силами помогая им добиться успеха.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:04

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