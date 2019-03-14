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Александр Панайотов желает Юлии Началовой скорейшего выздоровления

Прославленный отечественный певец, автор-исполнитель Александр Панайотов очень волнуется за состояние здоровья коллеги по цеху российской певицы Юлии Началовой. Музыкант написал в Instagram, что желает звезде скорейшего выздоровления, отметив: ее ждут родные, миллионы поклонников и сцена.

Александр Панайотов желает Юлии Началовой скорейшего выздоровления

Популярный артист показал в личном микроблоге совместный с Юлией Началовой снимок. На фото артисты улыбаются и держат друг друга за руки. Сам кадр, по всей видимости, был сделан во время их танца. В комментарии к посту Александр Панайотов написал, что все его лучи добра в настоящий момент летят к певице. Он желает коллеге быстрого выздоровления, ведь Началову очень ждут близкие, миллионы фанатов, сцена и великие дела.

Юлия Началова уже несколько дней находится в одном из медицинских учреждением в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Медики не дают никаких прогнозов, касательно состояния исполнительницы. Известно, что певица была госпитализирована после того, как в ее крови резко поднялся уровень сахара. По словам менеджера артистки, в клинике звезде стало очень плохо и врачи были вынуждены подключить пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:24

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