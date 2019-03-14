Максим Виторган по примеру своей жены Ксении Собчак и певца Сергея Шнурова написал стих

«Максим, молчание – золото! Зачем Вы отреагировали на эту игру в Инстаграме, которую сейчас ведут Ваша жена и Сергей Шнуров? Будьте выше всего этого!», «Как же все-таки хорошо сказал!», - продолжают писать в Сети.

Считанные часы назад на официальной страничке Виторгана в Instagram появилась новая публикация, которая буквально «взорвала» Интернет.Не секрет, что на днях Шнуров разместил в личном микроблоге «вызывающее» стихотворение, в котором признался, что следит за новостями о звездном семействе Собчак и Виторгана. Спустя день Ксения поспешила ответить бывшему приятелю и написала не менее «культурное» творение.Впрочем, ни стихотворение Сергея, ни творение Ксении не вызвал такого замешательства, как произведение Максима. По всей видимости, Виторган до последнего пытался оставаться в стороне, однако все-таки поддался соблазну и вступил в «игру».Нужно сказать, что всего за несколько часов стих российского актера набрал больше 42 тысяч лайков и большое количество комментариев. Некоторые интернет-пользователи и вовсе продолжают заявлять, что Виторган сделал ошибку, когда решил отреагировать на «игру», которую сейчас ведут в социальных сетях Шнуров и Собчак.