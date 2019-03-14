WebMoney запускает процесс видеоидентификации





Новый механизм получил название VideoID. Его приравняли к посещению центра аттестации и нотариально заверенному заявлению. При помощи видеоидентификации клиент системы сможет получить займ в сервисе WebMoney Debt и увеличить лимит на операции. Новинка упростит процесс работы с кошельками типа E и денежными транзакциями.Чтобы выполнить нововведение, пользователю необходимо использовать паспорт и гаджет для выхода в Интернет. Процедура с легкостью осуществляется в любой точке мира.Шесть лет назад в WebMoney ввели идентификацию по фотоснимку, к данному моменту ею воспользовались почти 500 000 клиентов компании.