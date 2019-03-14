WebMoney запускает процесс видеоидентификации
Для совершения платежей в системе WebMoney нужно пройти процесс видеоидентификации. В компании считают, что такая мера повысит безопасность программы.
Новый механизм получил название VideoID. Его приравняли к посещению центра аттестации и нотариально заверенному заявлению. При помощи видеоидентификации клиент системы сможет получить займ в сервисе WebMoney Debt и увеличить лимит на операции. Новинка упростит процесс работы с кошельками типа E и денежными транзакциями.
Чтобы выполнить нововведение, пользователю необходимо использовать паспорт и гаджет для выхода в Интернет. Процедура с легкостью осуществляется в любой точке мира.
Шесть лет назад в WebMoney ввели идентификацию по фотоснимку, к данному моменту ею воспользовались почти 500 000 клиентов компании.
Новый механизм получил название VideoID. Его приравняли к посещению центра аттестации и нотариально заверенному заявлению. При помощи видеоидентификации клиент системы сможет получить займ в сервисе WebMoney Debt и увеличить лимит на операции. Новинка упростит процесс работы с кошельками типа E и денежными транзакциями.
Чтобы выполнить нововведение, пользователю необходимо использовать паспорт и гаджет для выхода в Интернет. Процедура с легкостью осуществляется в любой точке мира.
Шесть лет назад в WebMoney ввели идентификацию по фотоснимку, к данному моменту ею воспользовались почти 500 000 клиентов компании.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:00