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WebMoney запускает процесс видеоидентификации

Для совершения платежей в системе WebMoney нужно пройти процесс видеоидентификации. В компании считают, что такая мера повысит безопасность программы.
WebMoney запускает процесс видеоидентификации

Новый механизм получил название VideoID. Его приравняли к посещению центра аттестации и нотариально заверенному заявлению. При помощи видеоидентификации клиент системы сможет получить займ в сервисе WebMoney Debt и увеличить лимит на операции. Новинка упростит процесс работы с кошельками типа E и денежными транзакциями.

Чтобы выполнить нововведение, пользователю необходимо использовать паспорт и гаджет для выхода в Интернет. Процедура с легкостью осуществляется в любой точке мира.

Шесть лет назад в WebMoney ввели идентификацию по фотоснимку, к данному моменту ею воспользовались почти 500 000 клиентов компании.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:00

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