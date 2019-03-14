Opel сообщил, какие модели попадут на рынок России





Первыми доступными к покупке станут автобус для пассажиров Opel Zafira Life и коммерческий фургон Vivaro Transporter, которые будут собирать для России на заводе PSMA в городе Калуга, находящемся в Московской области. Также с ними появится кроссовер Grandland X.Разработчики говорят, что автомобили будут представлены как постоянными дилерами компании, так и новыми партнерами в больших городах России. Сначала будет около 15-20 дилерских центров, потом их количество планируют увеличить больше чем в 2 раза.В связи со сложным экономическим положением и курсом рубля автопроизводитель Opel с 2015 года не выпускал свои машины на российский рынок. В 2017 году владельцем бренда стал Groupe PSA. Специалисты считают, что причиной возвращения автомобилей в РФ могло послужить падение продаж.