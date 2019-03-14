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Opel сообщил, какие модели попадут на рынок России

Немецкий автопроизводитель Adam Opel AG сообщил, какие автомобили попадут на рынок России. Издание «Известия» опубликовало информацию, что это произойдет к концу 2019 года.
Opel сообщил, какие модели попадут на рынок России

Первыми доступными к покупке станут автобус для пассажиров Opel Zafira Life и коммерческий фургон Vivaro Transporter, которые будут собирать для России на заводе PSMA в городе Калуга, находящемся в Московской области. Также с ними появится кроссовер Grandland X.

Разработчики говорят, что автомобили будут представлены как постоянными дилерами компании, так и новыми партнерами в больших городах России. Сначала будет около 15-20 дилерских центров, потом их количество планируют увеличить больше чем в 2 раза.

В связи со сложным экономическим положением и курсом рубля автопроизводитель Opel с 2015 года не выпускал свои машины на российский рынок. В 2017 году владельцем бренда стал Groupe PSA. Специалисты считают, что причиной возвращения автомобилей в РФ могло послужить падение продаж.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:44

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