Кайли Дженнер рассказала о кулинарных пристрастиях

Знаменитость стала матерью в феврале 2018 года. Во время беременности Дженнер позволяла себе блюда из меню фаст-фудов, но после рождения дочери Сторми быстро восстановила форму. Модель, в отличие от своих звездных сестер, иногда балует себя любимыми лакомствами. Молодая мать умеет готовить, однако часто заказывает доставку готовой еды, любит бургеры, иногда берет суши и роллы.Дженнер не делает из завтрака культ и может начать утро с вафель или блюда из яиц с добавление различных компонентов. Модель является фанатом сладостей и способна съесть много шоколада или мороженого, понимая, что все это придется отрабатывать в спортзале. Бороться с таким пристрастием ей помогают соки, смузи, цукаты. Молочные продукты для Дженнер – табу, так как она не переносить лактозу. Звезда обедает по расписанию и всегда старается употреблять в это время полезную еду. Особенно она любит отварную курицу с рисом и овощами. Модель, когда находится свободная минута, готовит для своей семьи на ужин пасту с соусом болоньезе, щедро приправленную сыром из безлактозного молока.Дженнер интересно испробовать новые яства, ей нравится пикантная мексиканская кухня. Иногда модель пытается воспроизвести понравившиеся ресторанные блюда и публикует их видеорецепты на своем YouTube-канале. Однако в последнее время такие ролики появляются реже, так как звезда все свободные минуты посвящает подрастающей дочери.