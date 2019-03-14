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Кайли Дженнер рассказала о кулинарных пристрастиях

Представительница знаменитого семейства Кардашьян Кайли Дженнер давно удивляет публику безупречной фигурой, не испортившейся даже после рождения ребенка. Модель призналась, что особо не придерживается каких-либо диет, и рассказала о кулинарных пристрастиях.
Кайли Дженнер рассказала о кулинарных пристрастиях

Знаменитость стала матерью в феврале 2018 года. Во время беременности Дженнер позволяла себе блюда из меню фаст-фудов, но после рождения дочери Сторми быстро восстановила форму. Модель, в отличие от своих звездных сестер, иногда балует себя любимыми лакомствами. Молодая мать умеет готовить, однако часто заказывает доставку готовой еды, любит бургеры, иногда берет суши и роллы.

Дженнер не делает из завтрака культ и может начать утро с вафель или блюда из яиц с добавление различных компонентов. Модель является фанатом сладостей и способна съесть много шоколада или мороженого, понимая, что все это придется отрабатывать в спортзале. Бороться с таким пристрастием ей помогают соки, смузи, цукаты. Молочные продукты для Дженнер – табу, так как она не переносить лактозу. Звезда обедает по расписанию и всегда старается употреблять в это время полезную еду. Особенно она любит отварную курицу с рисом и овощами. Модель, когда находится свободная минута, готовит для своей семьи на ужин пасту с соусом болоньезе, щедро приправленную сыром из безлактозного молока.

Дженнер интересно испробовать новые яства, ей нравится пикантная мексиканская кухня. Иногда модель пытается воспроизвести понравившиеся ресторанные блюда и публикует их видеорецепты на своем YouTube-канале. Однако в последнее время такие ролики появляются реже, так как звезда все свободные минуты посвящает подрастающей дочери.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:36

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