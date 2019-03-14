Инсайдер: Audi S5 получит дизельный двигатель от внедорожника SQ5 TDI





Эти автомобили будут оснащены моторами V6 объёмами по 3 литра, обеспечивающими транспортным средствам мощность в 342 «лошади». Эксперты полагают, что «дизели» немецкий производитель установит на новые модели для того, чтобы снизить уровень выбрасываемой ими углекислоты.По словам инсайдеров, «заряженный» S5 стоит ожидать в продаже не ранее следующего года.