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Инсайдер: Audi S5 получит дизельный двигатель от внедорожника SQ5 TDI

Согласно свежей информации от инсайдера, машины «заряженного» семейства Audi S5 получат мощные дизельные двигатели от внедорожника SQ5 TDI. В частности, речь идёт о моделях Cabriolet, Sportback и Coupe.
Инсайдер: Audi S5 получит дизельный двигатель от внедорожника SQ5 TDI

Эти автомобили будут оснащены моторами V6 объёмами по 3 литра, обеспечивающими транспортным средствам мощность в 342 «лошади». Эксперты полагают, что «дизели» немецкий производитель установит на новые модели для того, чтобы снизить уровень выбрасываемой ими углекислоты.

По словам инсайдеров, «заряженный» S5 стоит ожидать в продаже не ранее следующего года.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:29

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