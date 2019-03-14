Актер Робби Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу





У Робби Колтрейна начались проблемы с коленями и теперь он вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Как сообщают зарубежные СМИ, находясь в Лондоне звезда кинофильма «Гарри Поттер» понял, что из-за сильной боли он не может самостоятельно добраться до гостиницы, и был вынужден обратиться к медработникам.Обследовав знаменитость специалисты обнаружили, что хрящик в его колене практически полностью износился, из-за чего части сустава разъединились. Произошло это потому, что актер довольно давно страдает остеоартритом. В результате Робби Колтрейну была назначена операция, которую проведут в США. Все время до хирургического вмешательства сыгравший Рубеуса Хагрида в кинокартине «Гарри Поттер» актер проведет в кресле-коляске для инвалидов.