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Актер Робби Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу

Долгое время Робби Колтрейн страдает остеоартритом. Сейчас стало известно, что сыгравший в «Гарри Поттере» Рубеуса Хагрида актер оказался прикован к креслу-коляске для инвалидов.

Актер Робби Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу

У Робби Колтрейна начались проблемы с коленями и теперь он вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Как сообщают зарубежные СМИ, находясь в Лондоне звезда кинофильма «Гарри Поттер» понял, что из-за сильной боли он не может самостоятельно добраться до гостиницы, и был вынужден обратиться к медработникам.

Актер Робби Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу

Обследовав знаменитость специалисты обнаружили, что хрящик в его колене практически полностью износился, из-за чего части сустава разъединились. Произошло это потому, что актер довольно давно страдает остеоартритом. В результате Робби Колтрейну была назначена операция, которую проведут в США. Все время до хирургического вмешательства сыгравший Рубеуса Хагрида в кинокартине «Гарри Поттер» актер проведет в кресле-коляске для инвалидов.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09

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