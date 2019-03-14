Алеся Кафельникова показала новые фото топлес с фотосессии на Бали
Алеся Кафельникова решила порадовать поклонников новыми снимками с Бали. Знаменитая модель показала фанатам сюжеты со смелой фотосессии, где позирует топлес.
Дочь прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой в начале нынешнего года отправилась в отпуск на райский остров Бали. Кафельникова сменила имидж и активно публикует яркие и откровенные снимки в социальной сети. Недавно модель показала в личном блоге Instagram новые фотографии, где позирует перед камерой на холме во время заката. Знаменитость запечатлена в одних коротких шортах, прикрывая обнаженную грудь коленями.
Поклонники российской модели оценили ее эротическую фотосессию и написали множество положительных отзывов в комментариях: «Ты прекрасна», «Красиво) почти ничего лишнего», «Очень красивая».
Дочь прославленного теннисиста успела проявить себя не только в модельном бизнесе. В 2017 году знаменитость дебютировала в короткометражном фильме Анастасии Венковой «В кругу своих» и в картине «Хайп», снятой режиссером Георгием Поротовым.
Дочь прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой в начале нынешнего года отправилась в отпуск на райский остров Бали. Кафельникова сменила имидж и активно публикует яркие и откровенные снимки в социальной сети. Недавно модель показала в личном блоге Instagram новые фотографии, где позирует перед камерой на холме во время заката. Знаменитость запечатлена в одних коротких шортах, прикрывая обнаженную грудь коленями.
Поклонники российской модели оценили ее эротическую фотосессию и написали множество положительных отзывов в комментариях: «Ты прекрасна», «Красиво) почти ничего лишнего», «Очень красивая».
Дочь прославленного теннисиста успела проявить себя не только в модельном бизнесе. В 2017 году знаменитость дебютировала в короткометражном фильме Анастасии Венковой «В кругу своих» и в картине «Хайп», снятой режиссером Георгием Поротовым.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:04