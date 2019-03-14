Авто марки Cadillac 2020 модельного года получат трёхзначные индексы
Авто бренда Cadillac 2020 модельного года наделят новыми трёхзначными индексами. За основу обозначений возьмут максимальный крутящий момент, который развивает силовая установка.
При этом Ньютон-метры округлят до 50 Нм (например, 100,150, 200, 250 Нм и т.д.). Стив Карлайл, являющийся главой Cadillac, отметил, что данное решение приняли вследствие того, что в эпоху современных электрических технологий, а также популярности силовых агрегатов с турбонаддувом, крутящий момент лучше показывает тяговые возможности транспортных средств по сравнению с нынешней системой обозначения, где за основу взяли объем мотора. Бренд в данном случае выбрал ньютон-метры, вместо "фунт силы-фут", являющейся распространённой в Соединённых Штатах единицей измерения крутящего момента.
По заявлению Карлайла, большая часть мира пользуется метрической системой. При этом Cadillac представляет собой не просто американский, а мировой бренд. Версия Cadillac XT6 станет первым авто марки, которое получит новую систему обозначения. Она не затронет модели V-серии.
При этом Ньютон-метры округлят до 50 Нм (например, 100,150, 200, 250 Нм и т.д.). Стив Карлайл, являющийся главой Cadillac, отметил, что данное решение приняли вследствие того, что в эпоху современных электрических технологий, а также популярности силовых агрегатов с турбонаддувом, крутящий момент лучше показывает тяговые возможности транспортных средств по сравнению с нынешней системой обозначения, где за основу взяли объем мотора. Бренд в данном случае выбрал ньютон-метры, вместо "фунт силы-фут", являющейся распространённой в Соединённых Штатах единицей измерения крутящего момента.
По заявлению Карлайла, большая часть мира пользуется метрической системой. При этом Cadillac представляет собой не просто американский, а мировой бренд. Версия Cadillac XT6 станет первым авто марки, которое получит новую систему обозначения. Она не затронет модели V-серии.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:55