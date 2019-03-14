Авто марки Cadillac 2020 модельного года получат трёхзначные индексы





При этом Ньютон-метры округлят до 50 Нм (например, 100,150, 200, 250 Нм и т.д.). Стив Карлайл, являющийся главой Cadillac, отметил, что данное решение приняли вследствие того, что в эпоху современных электрических технологий, а также популярности силовых агрегатов с турбонаддувом, крутящий момент лучше показывает тяговые возможности транспортных средств по сравнению с нынешней системой обозначения, где за основу взяли объем мотора. Бренд в данном случае выбрал ньютон-метры, вместо "фунт силы-фут", являющейся распространённой в Соединённых Штатах единицей измерения крутящего момента.По заявлению Карлайла, большая часть мира пользуется метрической системой. При этом Cadillac представляет собой не просто американский, а мировой бренд. Версия Cadillac XT6 станет первым авто марки, которое получит новую систему обозначения. Она не затронет модели V-серии.