Митю Фомина не пустили на борт самолета

Митя Фомин опубликовал в Instagram огромный пост, рассказав фанатам историю, которая произошла с ним в аэропорту. Певец был удивлен тем, что его не пустили на борт самолета якобы из-за опоздания. Но исполнитель пояснил, что он приехал заранее и не понимает, как такое могло произойти. После отказа пустить на борт знаменитость пассажиров, не опоздавших на посадку, запускали еще около 20 минут. Митя Фомин заявил, что готов принимать установленные авиакомпанией правила, только если она уважает своих пассажиров.Певца возмутило, что ему никто не пытался помочь, а ведь он уже более 20 лет пользуется услугами этой компании. Также знаменитость рассказал, что ему удалось улететь лишь на следующее утро и он опоздал везде, куда собирался попасть вовремя. В конце Митя Фомин добавил, что к его сожалению пассажиры перестали быть в приоритете для одной из его любимых авиакомпаний.