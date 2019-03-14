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«Заряженный» универсал Lada Vesta SW Sport засняли во время испытаний в Тольятти

«Заряженную» модель универсала Lada Vesta SW Sport, покрытую камуфляжем, засняли во время прохождения ею испытаний на автодорогах Тольятти. На обнародованных в YouTube видеокадрах машина заполнена баллонами, выполняющими, скорее всего, функцию утяжелителей.
«Заряженный» универсал Lada Vesta SW Sport засняли во время испытаний в Тольятти

Как известно, экстерьер «заряженной» Lada Vesta SW Sport схож с аналогами седана Vesta Sport, реализующегося с февраля этого года, – отличие заключается лишь в форме кузова. Автомобильная новинка получила аналогичные доработки шасси, но настройки подвески всё ещё корректируются инженерами АвтоВАЗа.

Вероятнее всего, универсал получит форсированный атмосферный мотор объёмом 1,8 литра, обеспечивающий автомодели мощность в 145 «лошадей». Пару в работе двигателю составляет 5-ступенчатая МКПП JR5.

Сроки старта продаж модели не называются.



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:38

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