«Заряженный» универсал Lada Vesta SW Sport засняли во время испытаний в Тольятти
«Заряженную» модель универсала Lada Vesta SW Sport, покрытую камуфляжем, засняли во время прохождения ею испытаний на автодорогах Тольятти. На обнародованных в YouTube видеокадрах машина заполнена баллонами, выполняющими, скорее всего, функцию утяжелителей.
Как известно, экстерьер «заряженной» Lada Vesta SW Sport схож с аналогами седана Vesta Sport, реализующегося с февраля этого года, – отличие заключается лишь в форме кузова. Автомобильная новинка получила аналогичные доработки шасси, но настройки подвески всё ещё корректируются инженерами АвтоВАЗа.
Вероятнее всего, универсал получит форсированный атмосферный мотор объёмом 1,8 литра, обеспечивающий автомодели мощность в 145 «лошадей». Пару в работе двигателю составляет 5-ступенчатая МКПП JR5.
Сроки старта продаж модели не называются.
Как известно, экстерьер «заряженной» Lada Vesta SW Sport схож с аналогами седана Vesta Sport, реализующегося с февраля этого года, – отличие заключается лишь в форме кузова. Автомобильная новинка получила аналогичные доработки шасси, но настройки подвески всё ещё корректируются инженерами АвтоВАЗа.
Вероятнее всего, универсал получит форсированный атмосферный мотор объёмом 1,8 литра, обеспечивающий автомодели мощность в 145 «лошадей». Пару в работе двигателю составляет 5-ступенчатая МКПП JR5.
Сроки старта продаж модели не называются.
Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:38