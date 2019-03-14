«Заряженный» универсал Lada Vesta SW Sport засняли во время испытаний в Тольятти





Как известно, экстерьер «заряженной» Lada Vesta SW Sport схож с аналогами седана Vesta Sport, реализующегося с февраля этого года, – отличие заключается лишь в форме кузова. Автомобильная новинка получила аналогичные доработки шасси, но настройки подвески всё ещё корректируются инженерами АвтоВАЗа.Вероятнее всего, универсал получит форсированный атмосферный мотор объёмом 1,8 литра, обеспечивающий автомодели мощность в 145 «лошадей». Пару в работе двигателю составляет 5-ступенчатая МКПП JR5.Сроки старта продаж модели не называются.