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Филипп Киркоров мечтает на время уйти со сцены и лежать на диване

Прославленный российский певец Филипп Киркоров признался, что мечтает на время уйти со сцены и лежать на диване год или два, но не может позволить себе расслабиться. Король отечественного шоубиза рассказал об этом на pre-party музыкальной премии «Жара Music Awards – 2019».

Филипп Киркоров мечтает на время уйти со сцены и лежать на диване

Знаменитый исполнитель с удовольствием бы сделал паузу в карьере на несколько лет. «Порой мне хочется лечь на диван на год или два», - делиться с коллегами и журналистами Филипп Киркоров. Артист хочет расслабиться и набраться сил, но у него нет такой возможности.
Исполнитель самого жаркого хита под названием «Цвет настроения синий» рассказал, что он очень ценит своих поклонников и не имеет права их разочаровать. Филипп Киркоров называет зрителей смыслом своей жизни. Именно поэтому он не может насладиться полноценным отдыхом, позволив себе «полениться».
Филипп Киркоров мечтает на время уйти со сцены и лежать на диване

Певец посетовал: у его «ленивых» коллег это хорошо получается, а у него так не выходит, ведь фанаты сразу обратят внимание на отсутствие артиста на сцене. А после «Ибицы» с Басковым, на самом пике популярности поклонники его отпускать не намерены.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:24

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