Филипп Киркоров мечтает на время уйти со сцены и лежать на диване





Знаменитый исполнитель с удовольствием бы сделал паузу в карьере на несколько лет. «Порой мне хочется лечь на диван на год или два», - делиться с коллегами и журналистами Филипп Киркоров. Артист хочет расслабиться и набраться сил, но у него нет такой возможности.Исполнитель самого жаркого хита под названием «Цвет настроения синий» рассказал, что он очень ценит своих поклонников и не имеет права их разочаровать. Филипп Киркоров называет зрителей смыслом своей жизни. Именно поэтому он не может насладиться полноценным отдыхом, позволив себе «полениться».Певец посетовал: у его «ленивых» коллег это хорошо получается, а у него так не выходит, ведь фанаты сразу обратят внимание на отсутствие артиста на сцене. А после «Ибицы» с Басковым, на самом пике популярности поклонники его отпускать не намерены.