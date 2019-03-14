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Ученые разгадывают тайну мумии «спящей красавицы Лулан»

Археологи раскрывают тайну мумии женщины, названной «спящей красавицей Лулан». Останкам, найденным в 1980 году в Китае на территории пустыни Такла Макан, около 3800 лет.
Ученые разгадывают тайну мумии «спящей красавицы Лулан»

На месте обнаружения «спящей красавицы», завораживающей своим лицом, специалисты выявили еще 200 мумифицированных тел, захороненных в не слишком глубоких могилах. Как выяснили эксперты, погребенные люди не были бальзамированы, но их останки отлично сохранились. Сейчас мертвая красавица, заключенная в стеклянный бокс, находится в музее Синьцзян-Уйгурского района, специализирующемся на хранении мумий.

Изучение и анализ тела Лулан показали характерные для выходцев из кавказского региона черты – высокие скулы, мостовой нос, волосы русого цвета. Ее рост составлял около 180 см. Смерть женщины наступила, когда ей было 40 лет. Причиной гибели Лулан археологи считают ее сложную жизнь. Путешествуя по Шелковому пути, она вдыхала токсичную смесь песка, пыли и дыма, разрушившую ее легкие.

Рядом с телом «спящей красавицы» обнаружили мумию рыжеволосого человека Черчена ростом 184 см. Согласно ДНК-тесту он являлся кельтом. Ученые до сих под бьются над разгадкой тайны загадочного захоронения в песках Китая. Все люди, погребенные в этой местности, включая ребенка, имеют европейское происхождение.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:16

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