Дочь госпитализированной Юлии Началовой отправилась с классом на гастроли

Журналисты Teleprogramma.pro рассказали об успехах Веры Алдониной, дочери Началовой от футболиста ЦСК. 12-летняя девочка отправилась вместе со своим классом на гастроли. До этого она уже играла в детском спектакле "Снежная королева" и ездила на сочинский "Кинотаврик" с мюзиклом "Аладдин".Алдонина учится играть на фортепиано и осваивает вокал. Родилась наследница Началовой в декабре 2006 года. В 2011 году певица развелась с Алдониным, и тот оставил семье московскую квартиру в ЖК "Кутузовская ривьера".Школьница продолжает общаться с отцом, его новой женой и сыном. Близкие Началовой рассказали, что они очень надеются на её скорую поправку, ведь они с дочерью очень близки.Артистку ввели в искусственную кому в связи с осложнением диабета и почечной недостаточностью. Врачи Началовой утверждают, что шансы на выздоровление у пациентки есть.