В Мексике обнаружены нефритовые камни с изображениями встречи землян с «инопланетянами»





Впервые пещеру с удивительными объектами нашли местные жители и сообщили ученым о находке. Мексиканский журналист Хавьер Лопес Диас уверен, что камни, где «запечатлены» гуманоиды, – настоящие. По словам корреспондента, подделать такие изображения было бы слишком дорого. Мнение Диаса подтвердили и археологи, тщательно изучившие артефакты.Ученые предположили: «рисунки» могли быть высечены во времена майя. Данную версию подтверждают сюжеты на камнях, указывающие на то, что гуманоиды помогали землянам создавать передовую на то время цивилизацию. Специалистов заинтересовали странные символы, находящиеся под изображениями. Они расшифровали эти знаки и получили фразу: «Камни первой встречи».На камнях отображено одно и то же событие, но в разных ракурсах: некоторые изображения позволяют увидеть корабли пришельцев. Последние напоминают те же картины, что изображены на других находках древности. По мнению одного из экспертов, Хосе Агуайо, если Национальный институт антропологии и истории Мексики заинтересуется новой находкой и соберет нефритовые камни, то это станет подтверждением того, что он примет факт существования инопланетян и контакта с ними людей, в который очень долго никто не верил.