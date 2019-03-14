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Меган Маркл ушла в декретный отпуск

Последним мероприятием, на котором побывала герцогиня Сассекская стало празднование Дня содружества нации. Супруга принца Гарри Меган Маркл официально закончила все свои королевские дела и ушла в декретный отпуск.

Меган Маркл ушла в декретный отпуск

Не так давно в Великобритании прошло празднование Дня содружества нации, на котором присутствовали герцоги Кембриджский и Сассекский со своими супругами, а также другие члены королевской семьи. На данном мероприятии Меган Маркл поприветствовала Кейт Миддлтон поцеловав ее в щеку, такое действие развеяло слухи о конфликтах между женщинами. Поскольку возлюбленная принца Гарри находится на последних месяцах беременности, для нее этот выход в свет стал последним перед декретом.

Меган Маркл ушла в декретный отпуск

После заявления об отпуске по беременности и родам герцогиня Сассекская больше не будет выступать перед публикой. Все встречи будут проводиться только в частном порядке.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:46

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