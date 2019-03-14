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«Яркие короткие юбки»: Ольга Кабо рассказала о способе борьбы с зимней хандрой

Ольга Кабо, как и все люди, с нетерпением ждет прихода настоящей теплой весны. Известная актриса нашла действенный способ бороться с зимней хандрой – она извлекает из своего гардероба самые яркие мини-юбки и носит их.
«Яркие короткие юбки»: Ольга Кабо рассказала о способе борьбы с зимней хандрой

В подтверждение своих слов знаменитость опубликовала в Instagram-микроблоге фото, где она запечатлена в алом платье длиной выше колен. Как отметила Кабо, яркие наряды помогают ей ощутить приближение теплых и солнечных дней в самый сложный период, когда календарная весна не соответствует погоде за окном. Актриса, призналась, она и без всякого повода любит одеваться модно и красиво.

Поклонникам понравился метод борьбы с зимней хандрой, предложенный Кабо, и многие захотели испробовать его эффективность на себе. Фолловеры не обошли вниманием внешность 51-летней звезды, отметив ее стройность, изящество и красоту.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:38

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