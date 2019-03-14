Песня группы «Курара» стала саундреком к российскому «Твин Пиксу» «Мертвое Озеро»





Песня музыкального коллектива из Екатеринбурга под названием «Курара Чибана» записана еще в 2012 году. В создании этого трека участвовали знаменитости Саша Гагари из «Сансары» и Катя Павлова из телешоу «ОбеДве».Премьеру фильма запланировали на 14 марта. Она пройдет на онлайн-платформе. Режиссер Роман Прыгунов, который ранее снял «Духлесс», рассказал, что новая кинолента о столичном детективе, который прибывает в Чангадан для раскрытия преступления, а именно ритуального убийства.Одна из ролей сериала досталась актеру Александру Робаку. В свое время, он дал интервью телеканалу ТНТ, в котором рассказал, как был впечатлен сценарием и хорошим актерским составом.Также в «Мертвом озере» сыграют близнецы Полина и Ксения Кутеповы. Секреты технологии съемок режиссер не раскрывает. Они прошли в Мурманске, в районе мрачных саамских легенд, а именно возле озера Большой Вудъявр и около Хибинских гор. Артисты снимались в экстремальных условиях, так как иногда температура воздуха опускалась до минус 50 градусов.