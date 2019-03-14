Обнажившаяся Ирина Пегова поделилась «бодипозитивом»
Ирина Пегова решила поделиться с поклонниками собственным «бодипозитивом». 40-летняя актриса, выделяющаяся своим пышным телом, снялась в откровенной фотосессии и обнародовала «обнаженные» кадры в личном Instagram -аккаунте.
На фото знаменитость запечатлена, сидя на корточках, с оголенным телом, прикрытым розовыми розами. Пегова, чьи параметры далеки от общепринятых модельных стандартов, смело демонстрирует публике свои формы, придерживаясь теории бодипозитива о любви к себе естественной.
Откровенная фотосессия звезды театра и кино вызвала у общественности неоднозначную реакцию. Многие поддержали актрису, пытающуюся показать людям, как прекрасна естественность и натуральное тело - «пышное, но упругое». Поклонники отметили, на Пегову приятно смотреть, так как уже надоели «силиконовые» красотки с губами-«пельменями». Некоторые раскритиковали знаменитость, заявив, что такой талантливой актрисе незачем выставлять напоказ свои обнаженные формы.
На фото знаменитость запечатлена, сидя на корточках, с оголенным телом, прикрытым розовыми розами. Пегова, чьи параметры далеки от общепринятых модельных стандартов, смело демонстрирует публике свои формы, придерживаясь теории бодипозитива о любви к себе естественной.
Откровенная фотосессия звезды театра и кино вызвала у общественности неоднозначную реакцию. Многие поддержали актрису, пытающуюся показать людям, как прекрасна естественность и натуральное тело - «пышное, но упругое». Поклонники отметили, на Пегову приятно смотреть, так как уже надоели «силиконовые» красотки с губами-«пельменями». Некоторые раскритиковали знаменитость, заявив, что такой талантливой актрисе незачем выставлять напоказ свои обнаженные формы.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:08