Коалиция генетиков призвала к мораторию на ГМ-детей





Журнал Nature опубликовал письмо 18 авторитетных генетиков, которые призвали к запрету на создание генномодифицированных эмбрионов. Технология CRISPR, благодаря которой происходят подобные эксперименты над людьми, несовершенна, и может привести к различным ошибкам. После совершения масштабного открытия лаборатории всего мира стали активно работать с ГМ-эмбрионами, а некоторые исследователи - даже имплантировать их матерям.Устойчивых к ВИЧ детей попытался создать генетик из Китая. Наложить мораторий призвали, в частности, авторы CRISPR - Чжан Фэнь и Эммануэль Шарпентье. По мнению коалиции, минимум на 5 лет страны должны ввести запрет и развернуть активные исследования и эксперименты без последующей имплантации.Когда CRISPR усовершенствуется, можно будет поднять вопрос о создании ГМ-детей. При этом учёные не выступают против генной терапии у взрослых людей, которые уже страдают от наследственных болезней и согласны на экспериментальный метод лечения.