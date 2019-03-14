АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Коалиция генетиков призвала к мораторию на ГМ-детей

Коалиция из 18 генетиков призвала мировое правительство к временному мораторию на ГМ-детей. Учёные считают, что технологию CRISPR необходимо доработать на протяжении минимум пяти лет.
Коалиция генетиков призвала к мораторию на ГМ-детей

Журнал Nature опубликовал письмо 18 авторитетных генетиков, которые призвали к запрету на создание генномодифицированных эмбрионов. Технология CRISPR, благодаря которой происходят подобные эксперименты над людьми, несовершенна, и может привести к различным ошибкам. После совершения масштабного открытия лаборатории всего мира стали активно работать с ГМ-эмбрионами, а некоторые исследователи - даже имплантировать их матерям.

Устойчивых к ВИЧ детей попытался создать генетик из Китая. Наложить мораторий призвали, в частности, авторы CRISPR - Чжан Фэнь и Эммануэль Шарпентье. По мнению коалиции, минимум на 5 лет страны должны ввести запрет и развернуть активные исследования и эксперименты без последующей имплантации.

Когда CRISPR усовершенствуется, можно будет поднять вопрос о создании ГМ-детей. При этом учёные не выступают против генной терапии у взрослых людей, которые уже страдают от наследственных болезней и согласны на экспериментальный метод лечения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые разгадывают тайну мумии «спящей
Forbes представил список российских
Минприроды впервые подсчитало стоимость
В Мексике обнаружены нефритовые камни с
Дочь госпитализированной Юлии Началовой
Меган Маркл ушла в декретный отпуск
«Яркие короткие юбки»: Ольга Кабо
Песня группы «Курара» стала саундреком
Актер Люк Перри составил завещание
Коалиция генетиков призвала к мораторию
Обнажившаяся Ирина Пегова поделилась
Врач Булат Валитов: Причиной болезни
Одноклассники и учителя Павла Воли
Специалисты поделились десятью
Ольга Рапунцель заявила Андрею
В Швеции школьница номинирована на
Российские звезды поделились своими
Иван Ургант выложил в Instagram
Поклонники Ирины Салтыковой считают,
В Подмосковье на видео попало «изгнание
Болезнь Альцгеймера может передаваться
Пенелопа Крус появилась на публике в
В Сети появились фото нового избранника
Представлен ТОП-10 самых знаменитых
Наталья Подольская показала фанатам
В Челябинске родитель прихватил в
Прохор Шаляпин призвал молиться за
Анна Нетребко предстала перед фанатами
Алексей Купин и Алексей Безус сцепились
Учёные: Холин предотвратил связанные с
Просмотреть все новости