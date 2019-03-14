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Ольга Рапунцель заявила Андрею Черкасову, что тоже поднимается ночью к 11-месячной Василисе

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель поспешила оправдаться перед руководством проекта и заявила, что тоже поднимается по ночам к маленькой Василисе.

Ольга Рапунцель заявила Андрею Черкасову, что тоже поднимается ночью к 11-месячной Василисе

Практически все телезрители, участники и ведущие телешоу «Дом-2» то и дело указывают Рапунцель на то, что пока она говорит, что является «замечательной мамой», ее единственную наследницу воспитывает Дмитренко.

Отметим, что только недавно Ольга начала по достоинству оценивать помощь своего любимого супруга. Правда время от времени длинноволосая красавица все-таки не забывает указывать на то, что зачастую все тяготы по уходу за 11-месячной Василисой ложатся на ее хрупкие плечи. А Дмитрий когда-никогда может помочь, и то лишь по мелочам.

Несколько часов назад в Сети появилась видеозапись, в которой Рапунцель заявляет Андрею Черкасову, что тоже поднимается ночью к дочери. Ольга отметила, что они с Дмитрием делают все по очереди. Нужно сказать, что именно эти слова удивили телеведущего «Дома-2».

Ольга Рапунцель заявила Андрею Черкасову, что тоже поднимается ночью к 11-месячной Василисе

Черкасов спросил у Дмитренко, а когда же наступает не его очередь, на что Дмитрий, в очередной раз посмотрел на Ольгу, ответив, что Рапунцель тоже поднимается по ночам к Василисе.

Стоит подчеркнуть, что многих интернет-пользователей возмутил ответ Ольги. По их словам, Рапунцель опять соврала руководству «Дома-2», ведь они хорошо видят, кто на самом деле занимается уходом и воспитанием малышки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:54

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