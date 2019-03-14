Актер Люк Перри составил завещание более трех лет назад





Люк Перри ушел из жизни от последствий инсульта, случилось это 4 марта текущего года. Близким и друзьям актера известно, что он не собирался полагаться на судьбу и поэтому решил составить завещание еще несколько лет назад. Как стало известно, около 10 миллионов долларов достанутся его сыну Джеку и дочери Софи. Как утверждают товарищи звезды "Беверли-Хиллз, 90210", он разделил деньги поровну между своими наследниками, чтобы не было конфликтов.Актер составил свое завещание еще 3,5 года назад. После этого его пригласили сыграть в телесериале «Ривердэйл», а Квентин Тарантино предложил роль в кинокартине под названием «Однажды в Голливуде». Примерно год назад у Люка Перри и Венди Мэдисон Бауэр начался роман, после чего актер сделал возлюбленной предложения. Но как стало известно, в завещание знаменитость ее вписать не успел.