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Актер Люк Перри составил завещание более трех лет назад

Актер Люк Перри более 3-х лет назад составил свое завещание. Звезда телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" накопил около 10 миллионов долларов.

Актер Люк Перри составил завещание более трех лет назад

Люк Перри ушел из жизни от последствий инсульта, случилось это 4 марта текущего года. Близким и друзьям актера известно, что он не собирался полагаться на судьбу и поэтому решил составить завещание еще несколько лет назад. Как стало известно, около 10 миллионов долларов достанутся его сыну Джеку и дочери Софи. Как утверждают товарищи звезды "Беверли-Хиллз, 90210", он разделил деньги поровну между своими наследниками, чтобы не было конфликтов.

Актер Люк Перри составил завещание более трех лет назад

Актер составил свое завещание еще 3,5 года назад. После этого его пригласили сыграть в телесериале «Ривердэйл», а Квентин Тарантино предложил роль в кинокартине под названием «Однажды в Голливуде». Примерно год назад у Люка Перри и Венди Мэдисон Бауэр начался роман, после чего актер сделал возлюбленной предложения. Но как стало известно, в завещание знаменитость ее вписать не успел.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:24

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