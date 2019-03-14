Врач Булат Валитов: Причиной болезни Юлии Началовой мог стать стресс





Юлия Началова была госпитализирована несколько дней назад и в настоящий момент находится в реанимации. У звезды внезапно подскочил сахар в крови. По неподтвержденным данным, артистка имеет проблемы с внутренними органами и, в случае, осложнения, у нее может случиться отек легких.Как сообщил журналистам доктор Валитов, знаменитость могла столкнуться с декомпенсацией – нарушением работы отдельного органа, системы или организма в целом. Уровень сахара, по словам медика, мог подняться из-за психоэмоционального состояния Началовой, так как артистка очень много работала и проводила много времени без отдыха.Шансы на выздоровление всегда сохраняются. Последние очень высоки, если болезнь звезды была вызвана только повышением сахара. Эндокринолог отметил, что ситуация может усложнится при обнаружении повреждений внутренних органов, но каких-либо прогнозов, касательно состояния Юлии Началовой давать не решился.