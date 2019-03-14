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Одноклассники и учителя Павла Воли рассказали о школьных годах артиста

Одноклассники и учителя резидента Comedy Club Павла Воли, 14 марта отмечающего своё 40-летие, рассказали сотрудникам издания «СтарХит» о его школьных годах. Артистичность и организаторские способности телеведущий проявлял уже с детства, притом что учился он на «отлично».
Одноклассники и учителя Павла Воли рассказали о школьных годах артиста

В 10 классе Павел Воля стал членом команды КВН одной из пензенских школ, учеником которой он являлся. Сначала он просто участвовал в юмористических номерах, а позднее и сам стал придумывать шутки. По словам одноклассника артиста Дмитрия Копенкина, его товарищ всегда приходил в школу с подготовленными уроками, но «заучкой» в среде сверстников не слыл. Он отличался хорошим чувством юмора и харизматичностью, был, как говорится, душой компании, однако популярностью среди девушек пользовался не особо.

Одноклассник эстрадной звезды Алексей Вольхин отметил, что Павел Воля мог «заговорить» любого учителя, а потому товарищи именно его отсылали к педагогам «на переговоры», если им хотелось организовать внеплановую дискотеку.

Своими воспоминаниями об артисте поделилась и классная руководительница Павла Воли Галина Борисовна Гурьянова. Она с грустью отметила, что бывший воспитанник давно уже не посещает родную школу, а потому видеть ей его приходится только по телевизору. Педагог выразила надежду на скорую личную встречу с резидентом Comedy Club, который всё же найдёт время и навестит своих учителей.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:00

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