Одноклассники и учителя Павла Воли рассказали о школьных годах артиста

В 10 классе Павел Воля стал членом команды КВН одной из пензенских школ, учеником которой он являлся. Сначала он просто участвовал в юмористических номерах, а позднее и сам стал придумывать шутки. По словам одноклассника артиста Дмитрия Копенкина, его товарищ всегда приходил в школу с подготовленными уроками, но «заучкой» в среде сверстников не слыл. Он отличался хорошим чувством юмора и харизматичностью, был, как говорится, душой компании, однако популярностью среди девушек пользовался не особо.Одноклассник эстрадной звезды Алексей Вольхин отметил, что Павел Воля мог «заговорить» любого учителя, а потому товарищи именно его отсылали к педагогам «на переговоры», если им хотелось организовать внеплановую дискотеку.Своими воспоминаниями об артисте поделилась и классная руководительница Павла Воли Галина Борисовна Гурьянова. Она с грустью отметила, что бывший воспитанник давно уже не посещает родную школу, а потому видеть ей его приходится только по телевизору. Педагог выразила надежду на скорую личную встречу с резидентом Comedy Club, который всё же найдёт время и навестит своих учителей.