Иван Ургант выложил в Instagram совместное фото Ольги Бузовой и Елизаветы II

«Елизавета II- гордость Великобритании. Потрясающая женщина! Жаль, что на этом фото к ней что-то прилиплО.. испортилО фото...», - пишут под снимком.

На снимке изображена новоявленная исполнительница Российской Федерации Ольга Бузова и ныне царствующая королева Великобритании из Виндзорской династии Елизавета II.Не так давно Ургант довольно смешно высказался по поводу информации о том, что 92-летняя королева Антигуа и Барбуда впервые опубликовала пост в Instagram. Иван подчеркнул, что для того, чтобы публикация Елизаветы II набрала очень большое количество комментариев и лайков, ей нужно было выложить в Сеть фотографию с Ольгой Бузовой.По всей видимости, телеведущий решил помочь королеве и опубликовал в личном микроблоге снимок, на котором изображена Бузова и Елизавета II. Как оказалось, Ургант при помощи всеми любимого фотошопа просто «склеил» фотографии этих двух знаменитых на весь мир женщин.Нужно сказать, что свежая публикация Ивана не осталась незамеченной. Меньше чем за сутки совместное фото Ольги и Елизаветы II набрало больше 26 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев.Один за другим интернет-пользователи принялись критиковать снимок ведь, по их мнению, Бузова не заслуживает даже с помощью фоторедактора находится возле такой уважаемой женщины, как Елизавета II.