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Иван Ургант выложил в Instagram совместное фото Ольги Бузовой и Елизаветы II

Известнейший российский актер и телеведущий Иван Ургант опубликовал в Сети неожиданную фотографию.

Иван Ургант выложил в Instagram совместное фото Ольги Бузовой и Елизаветы II

На снимке изображена новоявленная исполнительница Российской Федерации Ольга Бузова и ныне царствующая королева Великобритании из Виндзорской династии Елизавета II.

Не так давно Ургант довольно смешно высказался по поводу информации о том, что 92-летняя королева Антигуа и Барбуда впервые опубликовала пост в Instagram. Иван подчеркнул, что для того, чтобы публикация Елизаветы II набрала очень большое количество комментариев и лайков, ей нужно было выложить в Сеть фотографию с Ольгой Бузовой.

По всей видимости, телеведущий решил помочь королеве и опубликовал в личном микроблоге снимок, на котором изображена Бузова и Елизавета II. Как оказалось, Ургант при помощи всеми любимого фотошопа просто «склеил» фотографии этих двух знаменитых на весь мир женщин.

Иван Ургант выложил в Instagram совместное фото Ольги Бузовой и Елизаветы II

Нужно сказать, что свежая публикация Ивана не осталась незамеченной. Меньше чем за сутки совместное фото Ольги и Елизаветы II набрало больше 26 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев.

Один за другим интернет-пользователи принялись критиковать снимок ведь, по их мнению, Бузова не заслуживает даже с помощью фоторедактора находится возле такой уважаемой женщины, как Елизавета II.

«Елизавета II- гордость Великобритании. Потрясающая женщина! Жаль, что на этом фото к ней что-то прилиплО.. испортилО фото...», - пишут под снимком.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:33

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