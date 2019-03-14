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Специалисты поделились десятью хитростями для здоровья кожи

Специалисты представили десять хитростей по уходу за кожей, которые помогут сделать ее безупречной. Об этом написало зарубежное тематическое издание The Sun.
Специалисты поделились десятью хитростями для здоровья кожи

Кожа представляет собой наружный покров тела. Нужно понимать, что ей требуется некоторое время для восстановления. Это происходит, когда человек спит, поэтому важно отдыхать около 8 часов в сутки. Также, немаловажно пить достаточное количество воды, чтоб кожа была эластичной. Норма составляет около 2 литров. Правильное питание предотвратит воспаления и экзему. Известно, что у людей, отказавшихся от сахара, уменьшилось количество прыщей, угрей и покраснений.

Относительно рекомендованного рациона, в нем должно присутствовать много фруктов и овощей, белок и жирные кислоты, которые содержатся в семенах, морепродуктах и орехах.

Стресс приводит к обезвоживанию кожи. Одним из его провокаторов является кофеин. Эксперты рекомендуют выпивать не более одной чашки в день этого напитка. Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, также ухудшают состояние покрова тела, а физические упражнения тонизируют мышцы, следовательно, и кожу.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:55

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