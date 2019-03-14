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Поклонники Ирины Салтыковой считают, что ее дочери нужно участвовать в «Евровидении»

Ирина Салтыкова опубликовала в Instagram видео, на котором ее дочка Алиса поет. Поклонники исполнительницы пришли в восторг от голоса ее наследницы и решили, что ей нужно участвовать в «Евровидении».

Поклонники Ирины Салтыковой считают, что ее дочери нужно участвовать в «Евровидении»

Ирина Салтыкова гордится своей дочкой Алисой. Наследница знаменитости пытается стать такой же популярной, как и ее звездная мать. Певица во всем поддерживает свою единственную дочь и постоянно публикует видео с ней. Несколько часов назад на странице своего Instagram Ирина Салтыкова показала фанатом новый кавер в исполнении Алисы.

Поклонники Ирины Салтыковой считают, что ее дочери нужно участвовать в «Евровидении»

В комментарии певица сообщила, что представляет своим подписчикам хорошую музыку. Преданные поклонники знаменитости пришли в восторг от видео. Они написали множество комплиментов Алисе. Также подписчики Ирины Салтыковой пришли к выводу, что ее наследнице необходимо принять участие в «Евровидении». За несколько часов новое видео просмотрело большое количество пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:25

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