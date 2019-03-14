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В Сети появились фото нового избранника Жени Феофилактовой, которого она так тщательно скрывает

В Интернете появились фотографии армянского возлюбленного бывшей участницы «Дома-2» Евгении Феофилактовой.

В Сети появились фото нового избранника Жени Феофилактовой, которого она так тщательно скрывает

Не секрет, что Евгения еще ни разу не показывала своего нового избранника, с которым начала жить после развода с Антоном Гусевым. Сама телезнаменитость объясняет это тем, что не хочет выставлять свою личную жизнь напоказ, как это делают другие.

Впрочем, считанные часы назад в социальных сетях появились снимки, на которых запечатлена Феофилактова в компании своего нового мужчины. Эти кадры за несколько минут облетели весь Интернет.

Как удалось выяснить, фотографии были сделаны на дне рождении того самого возлюбленного Евгении, которого она так тщательно продолжает скрывать от поклонников. Нужно сказать, что многих интернет-пользователей шокировал внешний вид избранника Феофилактовой.

В Сети появились фото нового избранника Жени Феофилактовой, которого она так тщательно скрывает

По мнению преданных поклонников, такая девушка как Женя, достойна того, чтобы возле нее находился красивый и самодостаточный мужчина.

«Жень, зачет тебе такой мужчина? Ты такая красотка, а он.. Ему бы похудеть не мешало, хотя с тем фактом, что вы каждую неделю шашлыки делаете, еще удивительно, что ты до сих пор такая худенькая..», - прокомментировала фото одна из фанаток Феофилактовой.

К слову, сейчас некоторые подписчики Евгении буквально забросали ее сообщениями с вопросами, на которые звезда «Дома-2» до сих пор не дала ответ.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:14

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