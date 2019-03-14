В Швеции школьница номинирована на Нобелевскую премию после забастовки
В Швеции на Нобелевскую премию местными властями и их коллегами из Норвегии была номинирована 16-летняя школьница, ранее устроившая забастовку. Специалисты высоко оценили вклад девочки в движение, борющееся с деятельностью человека, провоцирующей глобальное потепление.
Так, прошлым летом школьница из Стокгольма пришла к зданию парламента и заявила, что не продолжит обучение, пока её страна не займётся выполнением условий Парижского договора, подразумевающего сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ. После такого акта протеста девочку начали приглашать выступать на конференциях ООН, а на днях её номинировали на Нобелевскую премию.
Так, прошлым летом школьница из Стокгольма пришла к зданию парламента и заявила, что не продолжит обучение, пока её страна не займётся выполнением условий Парижского договора, подразумевающего сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ. После такого акта протеста девочку начали приглашать выступать на конференциях ООН, а на днях её номинировали на Нобелевскую премию.
В мире
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:44