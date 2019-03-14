В Швеции школьница номинирована на Нобелевскую премию после забастовки





Так, прошлым летом школьница из Стокгольма пришла к зданию парламента и заявила, что не продолжит обучение, пока её страна не займётся выполнением условий Парижского договора, подразумевающего сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ. После такого акта протеста девочку начали приглашать выступать на конференциях ООН, а на днях её номинировали на Нобелевскую премию.