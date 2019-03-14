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Болезнь Альцгеймера может передаваться четырём поколениям

Болезнь Альцгеймера может передаваться четырём поколениям родственников, выяснили американские учёные. Чаще старческим слабоумием страдают те люди, у которых аналогичный диагноз получили кузены, родители, деды и бабушки.
Болезнь Альцгеймера может передаваться четырём поколениям

Университет Юты объяснил, как увеличивается риск столкнуться с болезнью Альцгеймера при наличии родственников с аналогичным недугом. Как пишет Daily Mail, исследователи изучили медицинские записи более 270 тысяч американцев. Учёные приняли во внимание их родственников из 4 поколений.

Риск получения болезни Альцгеймера рос на 21 процент, если она была зафиксирована у родителя, брата или сестры или родственника второй степени, как дед или бабушка. Такой же диагноз, передающийся от третьего поколения, повышает риск на 43 процента.

50% страдающих слабоумием являются носителями особого гена. Если человек его приобретает при рождении, возможность возникновения болезни у него увеличивается втрое.

Людям с такой малоприятной перспективой медики советуют изменить свой образ жизни. В качестве профилактики подойдёт контроль нормального уровня давления и веса, а также отказ от вредных привычек.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:19

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