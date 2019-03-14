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Российские звезды поделились своими секретами подготовки фигуры к лету

Популярные российские звезды поделились своими секретами подготовки фигуры к лету. Елена Николаева, Мария Кожевникова, Анна Пескова и Янина Мелехова рассказали журналистам, как быстрее вернуть стройность фигуры, не отказывая себе ни в чем.

Российские звезды поделились своими секретами подготовки фигуры к лету

Знаменитая отечественная телеведущая и ресторатор Елена Николаева призналась, что полтора года назад ей пришлось отказаться от сладкого и мучного. Телезвезда рекомендует фанатам ограничить потребление сахара, это отразится не только на фигуре, но ещё сделает идеальной кожу. По мнению артистки, в борьбе за красивое тело важно обращать внимание на этикетки продуктов: если в составе есть соль, сахар, трансжиры, красители, консерванты – не стоит их покупать, так как все указанные вещества вредят организму.

Звезда программы «Утро России» придерживается правила – не есть после 18:00, а на завтрак предпочитает готовить блюда, где обязательным ингредиентом является авокадо. Перед фотосессиями Николаева употребляет «суп» из нарезанных помидоров и огурцов, залитых кефиром и сдобренных соевым соусом и кайенским перцем. Худеющим девушкам артистка посоветовала выбросить весы. Главный секрет стройности, уверена ведущая, - это влюбленность, так как счастливые девушки являются самыми красивыми.
Российские звезды поделились своими секретами подготовки фигуры к лету

Мария Кожевникова в интервью сообщила, что ей также приходиться бороться с лишними килограммами после праздников и в этом ей помогает ограничение в еде: не есть вечером, меньше потреблять мяса. Эффективным средством звезда назвала кардионагрузки в тренажерном зале с прокачиванием пресса, рук и ягодиц. Актриса призналась, что в этом году впервые собирается соблюдать пост, который также положительно отразиться на ее фигуре.
Российские звезды поделились своими секретами подготовки фигуры к лету

Российская актриса Анна Пескова считает, что поддерживать фигуру в тонусе важно на протяжении года. Она не всегда успевает посещать спортзал, но зимой старается раз в неделю ходить на хореографию, придающей телу стройности и грациозности. Звезда не ест сладкого и мучного, но иногда позволяет себе съесть немного черного хлеба с семечками. Утро стройной актрисы начинается с йогурта или творога с фруктами. На обед артистка предпочитает есть блюда с большим содержанием белка.
Российские звезды поделились своими секретами подготовки фигуры к лету

Янина Мелехова поделилась своими рецептами красоты, отметив, что поддерживает тело в форме с детства и постоянно над ней работает. Актриса посещает хореографический тренинг 4 раза в неделю, но не ходит в спортзал. Звезда не скрывает: когда нет сил на физические нагрузки ее спасают массажи, особенно после Масленицы. Мелехова рекомендует пить побольше воды, а на завтрак – есть белковые блюда.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:37

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