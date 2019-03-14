Алексей Купин и Алексей Безус сцепились на Лобном месте из-за конкурса «Свадьба на миллион»
Избранник Майи Донцовой и возлюбленный Милены Безбородовой поскандалили во время Лобного места.
Не секрет, что совсем скоро на телепроекте «Дом-2» стартует конкурс «Свадьба на миллион», в котором решили принять участие даже те парочки, которые вовсе не планируют в дальнейшем оформлять свои отношения.
Уже сейчас в Периметре разгораются настоящие «войны» между претендентами на главный приз, ведь каждый хочет устранить как можно больше конкурентов, чтобы победа досталась именно его паре.
К удивлению многочисленных телезрителей, самым воинстующим участником реалити-шоу, который не намерен никому уступать свадьбу на выигранные деньги, оказался Алексей Безус.
Нужно сказать, что усердие именно этого участника «Дома-2», которому до сих пор так и не удалось выстроить нормальные отношения с избранницей, многим поклонникам телешоу не нравится.
Как выяснилось, очередные разговоры на Лобном месте на тему конкурса «Свадьба на миллион» и вовсе закончились тем, что Купин и Безус сцепились. Первого возмутило, что второй делает все для того, чтобы его пару постоянно обсуждали.
Когда же Купин решил высказать свое недовольство Безусу, тот не выдержал и начал оскорблять возлюбленного Донцовой. Участники «Дома-2» настолько сильно начали кричать друг на друга, что когда Майя попыталась вставить хоть несколько слов, ее попросту никто не услышал.
Не секрет, что совсем скоро на телепроекте «Дом-2» стартует конкурс «Свадьба на миллион», в котором решили принять участие даже те парочки, которые вовсе не планируют в дальнейшем оформлять свои отношения.
Уже сейчас в Периметре разгораются настоящие «войны» между претендентами на главный приз, ведь каждый хочет устранить как можно больше конкурентов, чтобы победа досталась именно его паре.
К удивлению многочисленных телезрителей, самым воинстующим участником реалити-шоу, который не намерен никому уступать свадьбу на выигранные деньги, оказался Алексей Безус.
Нужно сказать, что усердие именно этого участника «Дома-2», которому до сих пор так и не удалось выстроить нормальные отношения с избранницей, многим поклонникам телешоу не нравится.
Как выяснилось, очередные разговоры на Лобном месте на тему конкурса «Свадьба на миллион» и вовсе закончились тем, что Купин и Безус сцепились. Первого возмутило, что второй делает все для того, чтобы его пару постоянно обсуждали.
Когда же Купин решил высказать свое недовольство Безусу, тот не выдержал и начал оскорблять возлюбленного Донцовой. Участники «Дома-2» настолько сильно начали кричать друг на друга, что когда Майя попыталась вставить хоть несколько слов, ее попросту никто не услышал.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:55