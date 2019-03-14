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Наталья Подольская показала фанатам шуточный поединок мужа и сына

В своем Instagram Наталья Подольская решила показать подписчикам шуточный поединок супруга Владимира Преснякова и сына Артемия. Данное видео привело в восторг пользователей Сети.

Наталья Подольская показала фанатам шуточный поединок мужа и сына

Наталья Подольская редко делится с фанатами кадрами из своей личной жизни. На ее страницах в социальных сетях есть фото и видео, которые касаются ее профессиональной деятельности. Но несколько часов назад в Instagram исполнительницы появился ролик, на котором запечатлен Владимир Пресняков и их сын Артемий. На кадрах отец и его наследник в шуточной форме устроили поединок. В комментарии певица написала, что видео посвящается всем рыцарям.

Наталья Подольская показала фанатам шуточный поединок мужа и сына

В конце Наталья Подольская добавила, что нужно всегда беречь и защищать собственное достоинство и честь. Пользователи Сети отреагировали моментально. Они написали большое количество комментариев, в которых выразили свое восхищение играми звездного отца с сыном. За весьма короткий промежуток времени публикацию просмотрели более 37 тысяч человек.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:04

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