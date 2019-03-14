АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Представлен ТОП-10 самых знаменитых котов-звезд кино

Эксперты составили необычный «пушистый» рейтинг, выбрав из котов-актеров лучших. Лидером ТОП-10 стала звезда ленты Джеймса Кэмерона «Чужие» по кличке Джонс.
Представлен ТОП-10 самых знаменитых котов-звезд кино

По сценарию картины, кроме Эллен Рипли, выжил рыжий кот, которого не пугали ни инопланетные твари, ни космические путешествия. Вторую позицию занял пушистый актер Орион, герой «Людей в черном» Барри Зонненфельда. Животное, являвшееся настоящим стражем галактики, запомнилось зрителям своей ловкостью. Кот, засветившийся в «Завтраке у Тифани» Блейка Эдвардса, занял третье место в рейтинге. Роль питомца героини фильма исполнил знаменитый Оранджи, дважды награжденный премией для животных Patsy Award.

В «пятерку» лидеров вошли кот Катзилла из «Мышиной охоты» Гора Вербински, а также рыжий пушистик из фильма «Внутри Льюина Дэвиса», снятого братьями Итаном и Джоэлом Коэн. Эксперты не забыли о сером коте-мстителе Черче из триллера «Кладбище домашних животных» Мэри Ламберта. Седьмым назван любимец Вито Корлеоне из «Крестного отца», оказавшийся в кадре случайно. В ТОП-10 лучших пушистых актеров включили Баттеркапа из «Голодных игр», мистера Бигглесворта из комедии об Остине Пауэрсе. Замыкает «десятку» белоснежный персидский кото-агент 007 из «Бондианы».



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Швеции школьница номинирована на
Российские звезды поделились своими
Иван Ургант выложил в Instagram
Поклонники Ирины Салтыковой считают,
В Подмосковье на видео попало «изгнание
Болезнь Альцгеймера может передаваться
Пенелопа Крус появилась на публике в
В Сети появились фото нового избранника
Представлен ТОП-10 самых знаменитых
Наталья Подольская показала фанатам
В Челябинске родитель прихватил в
Прохор Шаляпин призвал молиться за
Анна Нетребко предстала перед фанатами
Алексей Купин и Алексей Безус сцепились
Учёные: Холин предотвратил связанные с
Россия покажет в Малайзии боевые
Анна Плетнева снялась для журнала MAXIM
«Лаборатория Касперского» нашла
Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев видел
Кинологи: Такса стала лидером по укусам
Квантовый эксперимент опроверг
Анастасия Заворотнюк показала «семейную
На поверхности Марса замечен
Максим Галкин рассказал о воспитании
Иосиф Оганесян рассказал, что перед
Над вулканом Фудзияма веб-камера
Рэпер Гуф показал новый роскошный
Ученые: Риск развития ожирения снизит
Елена Малышева мечтает о пластической
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Просмотреть все новости