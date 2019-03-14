Представлен ТОП-10 самых знаменитых котов-звезд кино
Эксперты составили необычный «пушистый» рейтинг, выбрав из котов-актеров лучших. Лидером ТОП-10 стала звезда ленты Джеймса Кэмерона «Чужие» по кличке Джонс.
По сценарию картины, кроме Эллен Рипли, выжил рыжий кот, которого не пугали ни инопланетные твари, ни космические путешествия. Вторую позицию занял пушистый актер Орион, герой «Людей в черном» Барри Зонненфельда. Животное, являвшееся настоящим стражем галактики, запомнилось зрителям своей ловкостью. Кот, засветившийся в «Завтраке у Тифани» Блейка Эдвардса, занял третье место в рейтинге. Роль питомца героини фильма исполнил знаменитый Оранджи, дважды награжденный премией для животных Patsy Award.
В «пятерку» лидеров вошли кот Катзилла из «Мышиной охоты» Гора Вербински, а также рыжий пушистик из фильма «Внутри Льюина Дэвиса», снятого братьями Итаном и Джоэлом Коэн. Эксперты не забыли о сером коте-мстителе Черче из триллера «Кладбище домашних животных» Мэри Ламберта. Седьмым назван любимец Вито Корлеоне из «Крестного отца», оказавшийся в кадре случайно. В ТОП-10 лучших пушистых актеров включили Баттеркапа из «Голодных игр», мистера Бигглесворта из комедии об Остине Пауэрсе. Замыкает «десятку» белоснежный персидский кото-агент 007 из «Бондианы».
По сценарию картины, кроме Эллен Рипли, выжил рыжий кот, которого не пугали ни инопланетные твари, ни космические путешествия. Вторую позицию занял пушистый актер Орион, герой «Людей в черном» Барри Зонненфельда. Животное, являвшееся настоящим стражем галактики, запомнилось зрителям своей ловкостью. Кот, засветившийся в «Завтраке у Тифани» Блейка Эдвардса, занял третье место в рейтинге. Роль питомца героини фильма исполнил знаменитый Оранджи, дважды награжденный премией для животных Patsy Award.
В «пятерку» лидеров вошли кот Катзилла из «Мышиной охоты» Гора Вербински, а также рыжий пушистик из фильма «Внутри Льюина Дэвиса», снятого братьями Итаном и Джоэлом Коэн. Эксперты не забыли о сером коте-мстителе Черче из триллера «Кладбище домашних животных» Мэри Ламберта. Седьмым назван любимец Вито Корлеоне из «Крестного отца», оказавшийся в кадре случайно. В ТОП-10 лучших пушистых актеров включили Баттеркапа из «Голодных игр», мистера Бигглесворта из комедии об Остине Пауэрсе. Замыкает «десятку» белоснежный персидский кото-агент 007 из «Бондианы».
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:08