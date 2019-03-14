Представлен ТОП-10 самых знаменитых котов-звезд кино





По сценарию картины, кроме Эллен Рипли, выжил рыжий кот, которого не пугали ни инопланетные твари, ни космические путешествия. Вторую позицию занял пушистый актер Орион, герой «Людей в черном» Барри Зонненфельда. Животное, являвшееся настоящим стражем галактики, запомнилось зрителям своей ловкостью. Кот, засветившийся в «Завтраке у Тифани» Блейка Эдвардса, занял третье место в рейтинге. Роль питомца героини фильма исполнил знаменитый Оранджи, дважды награжденный премией для животных Patsy Award.В «пятерку» лидеров вошли кот Катзилла из «Мышиной охоты» Гора Вербински, а также рыжий пушистик из фильма «Внутри Льюина Дэвиса», снятого братьями Итаном и Джоэлом Коэн. Эксперты не забыли о сером коте-мстителе Черче из триллера «Кладбище домашних животных» Мэри Ламберта. Седьмым назван любимец Вито Корлеоне из «Крестного отца», оказавшийся в кадре случайно. В ТОП-10 лучших пушистых актеров включили Баттеркапа из «Голодных игр», мистера Бигглесворта из комедии об Остине Пауэрсе. Замыкает «десятку» белоснежный персидский кото-агент 007 из «Бондианы».