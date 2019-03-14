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Прохор Шаляпин призвал молиться за госпитализированную Юлию Началову

Певец Прохор Шаляпин, прочитав в Instagram пост о госпитализации эстрадной звезды Юлии Началовой, призвал пользователей соцсети молиться за её здоровье. Артистка находится в бессознательном состоянии; по словам её отца, положительной динамики пока не наблюдается.
Прохор Шаляпин призвал молиться за госпитализированную Юлию Началову

В оставленном в Instagram комментарии Прохор Шаляпин написал, что сразу и не обратил внимание на тревожный пост о здоровье Юлии Началовой, так как засмотрелся на фотографию. Осознав всю тяжесть ситуации, исполнитель не смог не проникнуться бедой, а потому призвал граждан просить Бога о здоровье певицы.

К слову, молиться за Юлию Началову стала и вокалистка Анита Цой.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:00

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