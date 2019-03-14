Учёные: Холин предотвратил связанные с гриппом осложнения у беременных женщин





Университет Колорадо выяснил, что высокий уровень холина в организме защищает беременных от будущих проблем, связанных с перенесённой простудой и гриппом. Поскольку вещество влияет на работу нервной системы, из-за болезни ребёнок может столкнуться с психическими недугами, к примеру, шизофренией. Заразившись вирусом, женщина получает двойной риск фетальных проблем мозга у плода.Исследователи собрали данные о клиентках пренатальной клиники Колорадо и медицинского центра Денвера. Маркером воспалительных процессов у женщин послужил С-реактивный белок. Младенцам сразу после появления на свет измерили уровень мозговых волн.Из-за простудных заболеваний в первые 16 недель беременности ингибирование у детей снижается на 27%, то есть ухудшается реакция на повторные звуки. При этом, если в теле матери достаточно холина, осложнения возникают реже.