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Учёные: Холин предотвратил связанные с гриппом осложнения у беременных женщин

Холин предотвратил у беременных женщин связанные с гриппом осложнения, которые отражаются на психическом здоровье ребёнка. Приём вещества в первые 16 недель снижает риск таких расстройств, как синдром дефицита внимания.
Учёные: Холин предотвратил связанные с гриппом осложнения у беременных женщин

Университет Колорадо выяснил, что высокий уровень холина в организме защищает беременных от будущих проблем, связанных с перенесённой простудой и гриппом. Поскольку вещество влияет на работу нервной системы, из-за болезни ребёнок может столкнуться с психическими недугами, к примеру, шизофренией. Заразившись вирусом, женщина получает двойной риск фетальных проблем мозга у плода.

Исследователи собрали данные о клиентках пренатальной клиники Колорадо и медицинского центра Денвера. Маркером воспалительных процессов у женщин послужил С-реактивный белок. Младенцам сразу после появления на свет измерили уровень мозговых волн.

Из-за простудных заболеваний в первые 16 недель беременности ингибирование у детей снижается на 27%, то есть ухудшается реакция на повторные звуки. При этом, если в теле матери достаточно холина, осложнения возникают реже.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:50

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