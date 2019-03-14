Анна Нетребко предстала перед фанатами в образе блондинки
На странице своего Instagram Анна Нетребко предстала перед подписчиками в образе блондинки. Оперная певица пояснила фанатом, что она не покрасила волосы и вскоре ее цвет будет прежним.
Накануне Анна Нетребко решила показать преданным поклонникам свой новый образ. Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию и видео. На снимке оперная певица запечатлена со светлыми волосами. На видео она предстала перед фанатами в том же образе, что и на фото. Анна Нетребко решила сразу же сообщить фанатам, что в блондинку она не перекрасилась. Она заявила, что прекрасно понимает, что с прежним цветом волос ей намного лучше, но у нее такая работа, и сейчас директор решил именно так.
Подписчики знаменитости по-разному отнеслись к подобным переменам. Некоторые пришли в полный восторг от увиденного. Другие написали, чтобы Анна Нетребко никогда не становилась блондинкой, поскольку ее очень старит такой цвет волос. Всего за сутки видео знаменитости просмотрели более 54 000 пользователей Сети.
Накануне Анна Нетребко решила показать преданным поклонникам свой новый образ. Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию и видео. На снимке оперная певица запечатлена со светлыми волосами. На видео она предстала перед фанатами в том же образе, что и на фото. Анна Нетребко решила сразу же сообщить фанатам, что в блондинку она не перекрасилась. Она заявила, что прекрасно понимает, что с прежним цветом волос ей намного лучше, но у нее такая работа, и сейчас директор решил именно так.
Подписчики знаменитости по-разному отнеслись к подобным переменам. Некоторые пришли в полный восторг от увиденного. Другие написали, чтобы Анна Нетребко никогда не становилась блондинкой, поскольку ее очень старит такой цвет волос. Всего за сутки видео знаменитости просмотрели более 54 000 пользователей Сети.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:55