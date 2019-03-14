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Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев видел Александра Цекало голым

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев признался, что видел советского и российского шоумена и телеведущего Александра Цекало голым.

Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев видел Александра Цекало голым

По словам телезнаменитости, 57-летнему основателю и генеральному продюсеру «Продюсерской компании «Среда»» в фильмах для взрослых «не сниматься».

Не секрет, что сообщение о том, что Цекало в четвертый раз решил жениться, шокировала всех. Особенно если учесть тот факт, что в этот раз избранница Александра моложе его на 20 лет. Отметим, что новой супругой российской звезды стала 37-летняя модель из Соединенных Штатов Америки.

Как оказалось, в стороне от таких громких новостей не смог остаться и экс-участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев, который записал очередную видеозапись, где заявил, что видел Цекало голым, поэтому не понимает, за что «прекраснейшая артисточка из Голливуда» его полюбила.

Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев видел Александра Цекало голым

«Чем интересно он ее завлек..Хм? Неужели за бабосы полюбила?», - решил поразмышлять шоумен.

По словам Солнцева, они с Цекало ходили в один элитный столичный спортзал.

«Ну и как водится, раздевалка, 12 ночи, никого нет..Я сам того не хотя.. Сквозь в общем-то..»,- рассказал Рустам.

Нужно сказать, что на данный момент в социальных сетях продолжают активно обсуждать и факт того, что не все родственники 37-летней модели верят, что она искренне влюбилась в Александра. К слову, известный отец новой избранницы Цекало младше русского шоумена на 7 лет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:25

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