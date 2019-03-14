Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев видел Александра Цекало голым
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев признался, что видел советского и российского шоумена и телеведущего Александра Цекало голым.
По словам телезнаменитости, 57-летнему основателю и генеральному продюсеру «Продюсерской компании «Среда»» в фильмах для взрослых «не сниматься».
Не секрет, что сообщение о том, что Цекало в четвертый раз решил жениться, шокировала всех. Особенно если учесть тот факт, что в этот раз избранница Александра моложе его на 20 лет. Отметим, что новой супругой российской звезды стала 37-летняя модель из Соединенных Штатов Америки.
Как оказалось, в стороне от таких громких новостей не смог остаться и экс-участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев, который записал очередную видеозапись, где заявил, что видел Цекало голым, поэтому не понимает, за что «прекраснейшая артисточка из Голливуда» его полюбила.
По словам Солнцева, они с Цекало ходили в один элитный столичный спортзал.
Нужно сказать, что на данный момент в социальных сетях продолжают активно обсуждать и факт того, что не все родственники 37-летней модели верят, что она искренне влюбилась в Александра. К слову, известный отец новой избранницы Цекало младше русского шоумена на 7 лет.
По словам телезнаменитости, 57-летнему основателю и генеральному продюсеру «Продюсерской компании «Среда»» в фильмах для взрослых «не сниматься».
Не секрет, что сообщение о том, что Цекало в четвертый раз решил жениться, шокировала всех. Особенно если учесть тот факт, что в этот раз избранница Александра моложе его на 20 лет. Отметим, что новой супругой российской звезды стала 37-летняя модель из Соединенных Штатов Америки.
Как оказалось, в стороне от таких громких новостей не смог остаться и экс-участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев, который записал очередную видеозапись, где заявил, что видел Цекало голым, поэтому не понимает, за что «прекраснейшая артисточка из Голливуда» его полюбила.
«Чем интересно он ее завлек..Хм? Неужели за бабосы полюбила?», - решил поразмышлять шоумен.
По словам Солнцева, они с Цекало ходили в один элитный столичный спортзал.
«Ну и как водится, раздевалка, 12 ночи, никого нет..Я сам того не хотя.. Сквозь в общем-то..»,- рассказал Рустам.
Нужно сказать, что на данный момент в социальных сетях продолжают активно обсуждать и факт того, что не все родственники 37-летней модели верят, что она искренне влюбилась в Александра. К слову, известный отец новой избранницы Цекало младше русского шоумена на 7 лет.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:25