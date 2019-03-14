Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев видел Александра Цекало голым

«Чем интересно он ее завлек..Хм? Неужели за бабосы полюбила?», - решил поразмышлять шоумен.

«Ну и как водится, раздевалка, 12 ночи, никого нет..Я сам того не хотя.. Сквозь в общем-то..»,- рассказал Рустам.