АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Россия покажет в Малайзии боевые возможности самолёта Як-130

В этом году Россия в рамках выставки в Малайзии покажет отечественную модель воздушного судна Як-130. Помимо непосредственного участия в лётной программе, будут продемонстрированы и боевые возможности разработки конструкторов ОКБ им. Яковлева.
Россия покажет в Малайзии боевые возможности самолёта Як-130

Информацию об этом обнародовало издание «Слово и Дело», ссылаясь на «РИА Новости». Отмечается, что участниками форума в Малайзии станут также «Русские витязи» – авиагруппа высшего пилотажа ВВС РФ.

Як-130 представляет собой 2-местный реактивный самолёт, в перечень техоснащения которого включены модернизированный комплекс управляемого и неуправляемого вооружения. Воздушное судно обладает мощным ресурсом наряду с низкой стоимостью эксплуатации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Швеции школьница номинирована на
Российские звезды поделились своими
Иван Ургант выложил в Instagram
Поклонники Ирины Салтыковой считают,
В Подмосковье на видео попало «изгнание
Болезнь Альцгеймера может передаваться
Пенелопа Крус появилась на публике в
В Сети появились фото нового избранника
Представлен ТОП-10 самых знаменитых
Наталья Подольская показала фанатам
В Челябинске родитель прихватил в
Прохор Шаляпин призвал молиться за
Анна Нетребко предстала перед фанатами
Алексей Купин и Алексей Безус сцепились
Учёные: Холин предотвратил связанные с
Россия покажет в Малайзии боевые
Анна Плетнева снялась для журнала MAXIM
«Лаборатория Касперского» нашла
Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев видел
Кинологи: Такса стала лидером по укусам
Квантовый эксперимент опроверг
Анастасия Заворотнюк показала «семейную
На поверхности Марса замечен
Максим Галкин рассказал о воспитании
Иосиф Оганесян рассказал, что перед
Над вулканом Фудзияма веб-камера
Рэпер Гуф показал новый роскошный
Ученые: Риск развития ожирения снизит
Елена Малышева мечтает о пластической
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Просмотреть все новости