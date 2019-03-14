Россия покажет в Малайзии боевые возможности самолёта Як-130
В этом году Россия в рамках выставки в Малайзии покажет отечественную модель воздушного судна Як-130. Помимо непосредственного участия в лётной программе, будут продемонстрированы и боевые возможности разработки конструкторов ОКБ им. Яковлева.
Информацию об этом обнародовало издание «Слово и Дело», ссылаясь на «РИА Новости». Отмечается, что участниками форума в Малайзии станут также «Русские витязи» – авиагруппа высшего пилотажа ВВС РФ.
Як-130 представляет собой 2-местный реактивный самолёт, в перечень техоснащения которого включены модернизированный комплекс управляемого и неуправляемого вооружения. Воздушное судно обладает мощным ресурсом наряду с низкой стоимостью эксплуатации.
Информацию об этом обнародовало издание «Слово и Дело», ссылаясь на «РИА Новости». Отмечается, что участниками форума в Малайзии станут также «Русские витязи» – авиагруппа высшего пилотажа ВВС РФ.
Як-130 представляет собой 2-местный реактивный самолёт, в перечень техоснащения которого включены модернизированный комплекс управляемого и неуправляемого вооружения. Воздушное судно обладает мощным ресурсом наряду с низкой стоимостью эксплуатации.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:44